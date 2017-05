Trưa 26/5, lực lượng Công an thị xã Điện Bàn và tỉnh Quảng Nam đã bắt khẩn cấp nghi can hiếp dâm một bé gái 8 tuổi xảy ra trưa ngày 24/5 tại một nghĩa địa ở phường Điện An, thị xã Điện Bàn.