Cưỡng chế 3 ngôi nhà xây trái phép trong vùng dự án

Sáng 26/5, UBND huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) đã tổ chức cưỡng chế 3 ngôi nhà của người dân xây dựng trái phép trong vùng dự án đã được quy hoạch.

Các hộ dân bị cưỡng chế gồm bà Võ Thị Hương, ông Võ Ngọc Trân và Trần Thị Thanh (đều ở thôn Sơn Viên, xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên). Trong đó, ngôi nhà của bà Võ Thị Hương có quy mô 3 tầng với kết cấu bê-tông cốt thép kiên cố, còn lại 2 ngôi nhà của ông Võ Ngọc Trân và bà Trần Thị Thanh có quy mô cấp 4.

Ngôi nhà 3 tầng xây trái phép của hộ bà Võ Thị Hương bị phá bỏ

Theo báo cáo nhanh của huyện Duy Xuyên, thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường quản lý hiện trạng quy hoạch, xử lý các vụ vi phạm trật tự xây dựng, đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng - tái định cư phục vụ triển khai dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An và các dự án trên địa bàn huyện, từ cuối tháng 2/2017 đến nay, UBND huyện Duy Xuyên đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác tuyên truyền, vận động về chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất và lập các tổ công tác quản lý hiện trạng tại xã Duy Hải, Duy Nghĩa.

Cùng đó, xác lập đầy đủ các thủ tục pháp lý đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, như tự ý xây dựng, cơi nới trái phép trong vùng đã công bố quy hoạch, triển khai các dự án trong quy hoạch vùng Đông của tỉnh tại 2 xã Duy Nghĩa và Duy Hải.

Cùng với việc tuyên truyền, vận động, lập biên bản xử lý ngăn chặn các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng mới phát sinh, huyện Duy Xuyên đã chỉ đạo củng cố các thủ tục pháp lý đối với tất cả các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng.

Xe múc cưỡng chế một ngôi nhà xây trái phép khác

Trên cơ sở đó, huyện tổ chức 2 cuộc họp nhân dân trong vùng dự án nhằm vận động nhân dân tự tháo dỡ và thông báo chủ trương của huyện sẽ triển khai cưỡng chế các trường hợp không tự tháo dỡ.

Sau khi tham khảo ý kiến các ngành chức năng của tỉnh và xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 14/4/2017, huyện Duy Xuyên đã ban hành Quyết định thành lập Ban cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn xã Duy Hải, xã Duy Nghĩa.

Ngày 22/5/2017, huyện Duy Xuyên đã ban hành 3 quyết định về việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự đối với bà Võ Thị Hương, ông Võ Ngọc Trân và bà Trần Thị Thanh (trú thôn Sơn Viên, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên).

Ngay trong ngày 22/5/2017, UBND huyện đã phối hợp với UBND xã Duy Nghĩa đến từng nhà công bố và trao quyết định cho 3 đối tượng nói trên. Trong đó, bà Võ Thị Hương và bà Trần Thị Thanh có mặt tại nhà nhưng không ký nhận quyết định; riêng ông Võ Ngọc Trân đi vắng, tổ công tác đã mời nhân chứng tham gia niêm yết công khai quyết định và lập biên bản xác nhận.

Xe múc cưỡng chế nhà xây trái phép

Sau khi công bố quyết định, đến chiều tối ngày 25/5/2017, UBND huyện đã chỉ đạo các tổ công tác của UBND và thông qua UBMTTQ, các đoàn thể của huyện và xã Duy Nghĩa tiếp tục tiếp cận, vận động 3 trường hợp nêu trên tự tháo dỡ nhưng không đạt kết quả.

Sáng ngày 26/5/2017, UBND huyện đã chỉ đạo Ban cưỡng chế triển khai thực hiện việc cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng đối với bà Võ Thị Hương, ông Võ Ngọc Trân và bà Trần Thị Thanh.

Sáng 26/5, Ban cưỡng chế đã tiến hành công bố quyết định cưỡng chế đồng loạt đối với cả 3 trường hợp này; tuy nhiên sau đó, bà Trần Thị Thanh xin được tự tháo dỡ và nhờ Ban cưỡng chế hỗ trợ lực lượng để giúp tháo dỡ công trình vi phạm.

Đối với các công trình của bà Võ Thị Hương và ông Võ Ngọc Trân, Ban cưỡng chế đã phân công lực lượng vào kiểm tra, niêm phong và chuyển toàn bộ tài sản trong nhà ra; đồng thời cho nhân công tháo dỡ phần gạch nền, mái tôn đưa ra khu vực an toàn để giảm thiểu thiệt hại cho nhân dân.

Sau đó, lực lượng cưỡng chế đã tiến hành phá dỡ các công trình xây dựng vi phạm của bà Võ Thị Hương và ông Võ Ngọc Trân một cách an toàn, đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời, giúp bà Trần Thị Thanh tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm.

Lãnh đạo huyện Duy Xuyên cho hay, toàn bộ quá trình thực hiện cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm diễn ra đúng trình tự pháp luật và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn về người và các tài sản hợp pháp của công dân trong khu vực tiến hành cưỡng chế; được nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ, không để xảy ra tình trạng tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự.

Theo thống kê của huyện Duy Xuyên, đến nay đã thống kê có tổng số 156 hộ xây dựng trái phép trong vùng dự án thuộc 2 xã Duy Nghĩa và Duy Hải; trong đó có 17 trường hợp đã tự giác tháo dỡ; còn 3 trường hợp cưỡng chế đã tiến hành vào sáng ngày 26/5.

