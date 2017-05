Choáng với công ty tặng cả ngàn nhân viên mỗi người 1 bộ máy chơi game Nintendo Switch

CEO của NCsoft là ông Kim Taek-Jin đã công bố sẽ tặng toàn bộ nhân viên của hãng này một chiếc máy console mới toanh cực hot là Nintendo Switch kèm theo một bản game The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Ông Kim Taek-Jin - CEO của NCsoft.

Đây quả thực là một thông tin gây chấn động bởi gói quà tặng kia quả thực có giá khá cao lên tới 10 triệu đồng và nhân sự của công ty NCsoft cũng rất lớn, lên tới nhiều ngàn người. Từ đó có thể thấy rằng hãng này sẽ chi ra cả đống tiền để tặng cho nhân viên của mình.

Chia sẻ về quyết định bất ngờ này, ông Kim Taek-Jin cho biết mình rất thích The Legend of Zelda: Breath of the Wild cũng như máy Nintendo Switch nên muốn chia sẻ nó với tất cả mọi người trong công ty.

Ông Kim Taek-Jin muốn toàn bộ công ty chơi The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Được biết, ông Kim Taek-Jin đang cố hướng NCsoft đi theo con đường phát triển game trên các hệ máy console cũng như tự phát triển một loại máy chơi game riêng để đưa công ty có những đột phá mới trên thị trường. Do vậy việc mua cho mỗi nhân viên một chiếc Nintendo Switch là phương thức tuy có phần 'đắt đỏ' song cũng giúp nhân viên hiểu hơn, gắn bó hơn với những chiếc máy console và game trên console.

Đây là món quà rất đắt đỏ của NCsoft tới hơn 3000 nhân viên.

Trong vài năm trở lại đây NCsoft đã có những bước đi đầu tiên trên thị trường game console khi cố đưa siêu phẩm Blade and Soul lên hệ máy Playstation và Xbox nhưng chưa thành công. Điều quan trọng là họ không từ bỏ mục tiêu của mình và có thể sẽ 'toả sáng' trong tương lai...

Quay trở lại vụ tặng máy Nintendo Switch, chắc chắn là NCsoft sẽ không thể mua 1 lúc hơn 3000 máy được và hơn nữa thì chiếc máy chơi game này cũng chưa chính thức bán ở Hàn Quốc. Vì thế các nhân viên dù có mừng húm trước món quà tuyệt vời kể trên cũng sẽ phải chờ lâu lâu đó!

Nếu như bạn chưa biết thì The Legend of Zelda: Breath of the Wild là tựa game bán chạy nhất trong lịch sử Nintendo, thậm chí còn vượt qua cả huyền thoại Super Mario 64 năm xưa nữa. Đây là một trong game hay nhất thế giới năm 2017 này trên mọi hệ máy và quả thực nếu như không chơi thì bạn sẽ tiếc nuối cả đời cũng nên... Cũng dễ hiểu khi mà CEO NCsoft chọn trò chơi này nhằm tặng cho nhân viên của mình.

Còn chiếc máy Nintendo Switch cũng thực sự là một trong những loại máy console thành công nhất mọi thời đại, chỉ sau 7 tuần đầu tiên phát hành đã có tới 648 nghìn máy đã được bán ra, trong 10 năm qua chưa có sản phẩm nào làm được (tính riêng tại Nhật Bản).

Sức mạnh của Nintendo Switch nằm ở tính cơ động khi mà thiết kế siêu tiện lợi kết hợp giữa máy Console truyền thống và máy Handheld cầm tay. Người chơi vừa có thể dùng tay cầm chơi game, vừa có thể chơi game thông qua màn hình cảm ứng giống như chơi game trên di động...