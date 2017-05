Nhóm teen hung hãn liên tiếp vung dao gây án ở Đà Nẵng

Trong một tháng, cậu thiếu niên 15 tuổi cùng 3 nghi phạm đã liên tục gây thương tích cho 4 nạn nhân.

Ngày 25/5, TAND Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Hồng Viên (17 tuổi) án 4 năm tù; Nguyễn Hồng Duy, Nguyễn Đức An mức phạt 6 năm 6 tháng tù đến 8 năm tù về tội Giết người; Nguyễn Quốc Anh 8 năm tù về hai tội Giết người và Che giấu tội phạm.

Bốn bị cáo cùng trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Ảnh: H.N.



Theo cáo trạng, ngày 3/6/2015, Viên và anh trai Nguyễn Hồng Duy dùng dao tự chế chém nhiều nhát vào anh Phạm Ngọc Hoàng, gây chấn thương sọ não, đa chấn thương, tổn hại sức khỏe 32%.

Ngày 29/6/2015, Viên cùng Nguyễn Quốc Anh cầm dao truy sát, chém anh Nguyễn Hưng và Nguyễn Xuân Việt. Hậu quả, anh Việt tổn hại 29% sức khỏe, còn anh Hưng tổn hại 2%.

Ngày 5/7/2015, Viên vô cớ cùng Nguyễn Đức An mang dao đến tận nhà anh Lê Tấn Lạc tấn công liên tiếp. Vợ nạn nhân phát hiện tri hô, nhóm của Viên mới bỏ đi. Anh Lạc bị tổn hại 39% sức khỏe. Sau khi gây án, Nguyễn Quốc Anh dùng xe máy chở An và Viên chạy trốn.

TAND Đà Nẵng nhận định ở thời điểm phạm tội, Viên chưa đủ tuổi thành niên nhưng hành vi mang tính chất côn đồ, hung hãn. Các nạn nhân còn sống do may mắn chạy thoát và được cứu chữa kịp thời. Do đó các bị cáo phải cách ly ra khỏi xã hội trong thời gian dài.

Ngọc Trường