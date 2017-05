Ngân hàng Việt Nam nào đứng số 1 Top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới 2017?

Danh sách Top 2000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới 2017 (Forbes Global 2000) vừa được Tạp chí Forbes (Mỹ) công bố. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tiếp tục là ngân hàng Việt Nam số 1 trong Bảng xếp hạng danh giá này.

Theo Forbes, VietinBank có sự bứt phá ngoạn mục khi tăng thứ hạng thêm 175 bậc (năm ngoái là 1.808), xác lập vị trí thứ 1.633 với doanh thu 2,7 tỷ USD và giá trị thị trường 3 tỷ USD trong bảng xếp hạng. VietinBank tiếp tục là ngân hàng Việt Nam số 1 trong Top 2000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới 2017. Đây cũng là lần thứ 6 liên tiếp VietinBank ghi danh trong Bảng xếp hạng uy tín này.

Forbes lựa chọn ra danh sách 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới năm 2017 dựa trên nhiều tiêu chí gồm doanh thu, lợi nhuận, giá trị tài sản và thị trường. Theo đó, VietinBank tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trong số 3 ngân hàng Việt Nam được xếp hạng. VietinBank có sự bứt phá ngoạn mục khi tăng thứ hạng thêm 175 bậc (năm ngoái là 1.808), xác lập vị trí thứ 1.633 với doanh thu 2,7 tỷ USD và giá trị thị trường 3 tỷ USD.

VietinBank tăng 175 bậc trong Top 2000 Doanh nghiệp lớn nhất thế giới 2017

Trước đó năm 2012 và 2013, VietinBank là đại diện duy nhất của Việt Nam tại Bảng xếp hạng của Forbes. Năm 2014, VietinBank là ngân hàng Việt Nam duy nhất được bình chọn cùng với Tổng Công ty Khí Việt Nam.

Được biết, ngày 24/5/2017, Fitch Ratings đã điều chỉnh triển vọng Xếp hạng nhà phát hành dài hạn (IDR) của VietinBank từ “Ổn định” lên “Tích cực”.

Trước đó, vào đầu tháng 5/2017, công ty xếp hạng Moody’s đã công bố nâng triển vọng của VietinBank từ “Ổn định” sang “Tích cực”.

VietinBank tiếp tục duy trì tốt vị thế là ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam với vốn điều lệ cao nhất, lợi nhuận hàng đầu, nợ xấu thấp nhất cùng chất lượng hoạt động hiệu quả.

Kết thúc quý I/2017, tổng tài sản của VietinBank đạt 987 nghìn tỷ đồng, tăng 4% so với cuối năm 2016 và tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế của VietinBank quý I/2017 là 2.544 tỷ đồng, tiếp tục có cải thiện so với quý I/2016. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng tiếp tục được duy trì dưới 1%.

Việc VietinBank tiếp tục được Forbes nâng xếp hạng trong Top 2000 Doanh nghiệp lớn nhất thế giới năm 2017 và các công ty xếp hạng liên tiếp tăng triển vọng của VietinBank đã góp phần khẳng định uy tín, vị thế cũng như năng lực tài chính của VietinBank tại thị trường Việt Nam cũng như sức mạnh hội nhập của ngân hàng hàng đầu Việt Nam.

