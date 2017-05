Thành lập đội đặc nhiệm tại Phú Quốc

Sáng 26/5, tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), Bộ Tư lệnh CSCĐ (Bộ Công An) đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập đội đặc nhiệm số 2 – E21 thuộc trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ.

Theo Trung tướng Phạm Quốc Cương – Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an, Phú Quốc được xác định là “đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt” nên nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị tại đây là vô cùng quan trọng nên Bộ Công an đã quyết định thành lập Đội đặc nhiệm số 2 tại Phú Quốc, là đơn vị có chức năng sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các loại tội phạm khủng bố, không tặc, bắt cóc con tin và các loại tội phạm nguy hiểm khác.

Phú Quốc được xác định là “đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt” nên nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị tại đây là vô cùng quan trọng

Bên cạnh đó, Trung tướng Phạm Quốc Cương yêu cầu cán bộ, chiến sĩ trẻ, vững vàng về bản lĩnh chính trị, tâm huyết gắn bó với công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, đội đặc nhiệm số 2 sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Các chiến sĩ trong đội đặc nhiệm, biểu diễn công phu tại lễ ra mắt

Phát biểu lại buổi lễ, ông Đinh Khoa Toàn – Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc - hoan nghênh việc thành lập đội đặc nhiệm ở Phú Quốc. Theo ông Toàn, đi đôi với sự phát triển về kinh tế thì trong những năm qua, Phú Quốc nảy sinh các vấn đề cần quan tâm như môi trường, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, tệ nạn diễn biến phức tạp.

Ông Toàn cũng đề nghị cán bộ, chiến sĩ đội đặc nhiệm số 2 nhanh chóng ổn định, hòa nhập vào cuộc sống nơi biển đảo, xem Phú Quốc như là quê hương thứ 2 của mình và hứa sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ, chiến sĩ Đội đặc nhiệm số 2 hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nguyễn Hành