StarCraft Remastered: Sự trở lại của Huyền Thoại game chiến thuật

Đã là game thủ hẳn ai cũng đã từng nghe đến cái tên Starcraft ít nhất 1 lần, dù có chơi nó hay không thì cũng không thể phủ nhận độ nổi tiếng vượt bậc của Starcraft.

Là một trong những series chính của hãng game Blizzard, Starcraft được phát triển sau Warcraft 2, nhưng với Starcraft, Blizzard đã quyết định đặt game vào bối cảnh vũ trụ chứ không sử dụng phong cách Fantasy cho game nữa.

Và kể từ khi được ra mắt đến nay vào năm 1998, cái tên Starcraft đã đi vào huyền thoại, có rất nhiều ý kiến còn nói đây là game đỉnh cao bậc nhất trong dòng game RTS. Nhưng độ ảnh hưởng của Starcraft không chỉ dừng lại ở dòng game này, mà nó còn có sức ảnh hưởng trong toàn bộ ngành công nghiệp game vì đã khai sinh ra Esport, nâng việc cạnh tranh giữa các game thủ chuyên nghiệp lên một tầm cao mới.

Vậy nên có vô cùng nhiều fan hâm mộ của series huyền thoại này đã vô cùng vui sướng khi biết tin Blizzard sẽ tung ra bản Remastered cho Starcraft và Starcraft: Brood War (Bản mở rộng của phần đầu, thứ mà nhiều người quen thuộc hơn).

Bản Remaster sẽ mang đến cho người chơi phần campaign của cả Starcraft và bản mở rộng Brood War, phần chơi Multiplayer, tất cả các chế độ này đều được update đồ họa lên "4K UHD".

Tuy không được đẹp bằng các phần bây giờ kể từ Wings of Liberty nhưng so với sản phẩm từ cách đây gần 20 năm thì đồ họa của Remaster đã được nâng cấp đáng kể. Và tất nhiên, nhạc nền và lời thoại của Starcraft gốc cũng được bê sang bản Remastered này.

Trò chơi đầu tiên của thương hiệu Starcraft được phát hành cho Microsoft Windows vào ngày 31 tháng 3 năm 1998. Với hơn 11 triệu bản bán ra trên toàn thế giới vào tháng 2 năm 2009, nó là một trong những trò chơi bán chạy nhất trên máy tính cá nhân. Một phiên bản cho Mac OS cũng được phát hành vào tháng 3 năm 1999 và một bản cho Nintendo 64 mà Blizzard cộng tác với Mass Media Interactive Entertainment được phát hành vào ngày 13 tháng 6 năm 2000.

Với cốt truyện ở thế kỷ 26, trò chơi xoay quanh ba chủng tộc đấu tranh cho sự thống trị trong một phần xa của dải Ngân hà được gọi là Koprulu Sector: Terran là con người lưu vong từ Trái Đất có khả năng thích ứng với mọi tình huống; Zerg là chủng tộc ngoài hành tinh có hình dáng côn trùng theo đuổi sự hoàn hảo về di truyền, bị ám ảnh với việc đồng hóa các chủng tộc khác; và Protoss một chủng tộc hình người với công nghệ tiên tiến và khả năng tâm linh, cố gắng bảo tồn nền văn minh và triết học chặt chẽ của họ khỏi Zerg. Trò chơi đã được ca ngợi cho việc tiên phong sử dụng các phe phái độc đáo của trò chơi chiến lược thời gian thực và cho một câu chuyện hấp dẫn.

Starcraft được đánh giá là có sự cân bằng hoàn hảo giữa các chủng tộc hoàn toàn khác nhau và yêu cầu tốc độ điều khiển rất cao từ người chơi. Ngoài ra chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh rất hiệu quả trong Starcraft cũng là một điểm nổi bật so với các trò chơi chiến lược thời gian thực khác.

Phiên bản 1.18 của tựa game đình đám này vừa được giới thiệu, Blizzard Entertainment cũng xác nhận về việc người chơi có thể tải về và trải nghiệm StarCraft hoàn toàn miễn phí.

Với mục đích quy tụ anh em gamer thủ đã từng tung hoành ngang dọc một thời với StarCraft: Brood War cũng như chuẩn bị cho phiên bản mới sắp ra, giải đấu StarCraft Brood War: The Return of The King đã được tổ chức lần thứ nhất vào ngày 08 tháng 04 năm 2017 . Chỉ với 16 game thủ nhưng cũng tràn đầy hào hứng.

Tiếp bước thành công của lần thứ nhất, giải đấu StarCraft Brood War: The Return of The King tiếp tục được tổ chức vào ngày 28 tháng 5 năm 2017 tới đây hứa hẹn những trận đấu vô cùng hấp dẫn.

Không chỉ là thi đấu, mà còn là cơ hội anh em giao lưu với nhau chia sẻ kinh nghiệm cũng như những đam mê của mình.

Thể thức thi đấu: Online

Cơ cấu giải thưởng:

- Vô địch: 1.000.000 VNĐ

- Nhì: 500.000 VNĐ

- Ba: 300.000 VNĐ

Mọi tin tức cập nhật về giải đấu các bạn có thể theo dõi tại link sau: https://www.facebook.com/events/125309988038051