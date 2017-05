Quy hoạch sai sẽ tàn phá ghê gớm

Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hoàng Văn Cường cho rằng, nếu công bố một bản quy hoạch tốt sẽ biến vùng hoang mạc thành khu vực sầm uất, ngược lại sẽ tạo sự tàn phá ghê gớm.

Quy hoạch biển còn bỏ ngỏ

Tại buổi thảo luận cho ý kiến về dự thảo luật Quy hoạch sáng nay, vấn đề quy hoạch không gian biển quốc gia được Phó tư lệnh Quân khu 4, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội nêu ra.

Phó Tư lệnh Quân khu 4 Nguyễn Sỹ Hội

Theo ông, lĩnh vực quy hoạch không gian biển có nội dung liên quan đến quốc phòng - an ninh nhưng chưa được đề cập đến. Hiện, mới chỉ quy hoạch hệ thống cảng biển quốc gia do Bộ GTVT lập và 2 quy hoạch do Bộ Quốc phòng lập là đất quốc phòng cùng các công trình quốc phòng, kho tàng.

Phó tư lệnh Quân khu 4 chỉ ra, trong giải trình của UBTVQH, không gian biển là không gian mở, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhất là an ninh, quốc phòng. Nhưng ở điều 24 có 3 khoản thì nội hàm về lĩnh vực quốc phòng an ninh chưa cụ thể. Ở khoản 2 điểm b chỉ mới đề cập rất chung chung. Lĩnh vực cần bảo vệ đặc biệt cho quốc phòng, an ninh theo ĐB là chưa thỏa đáng.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội cho hay, từ thế kỷ 10 tới nay, dân tộc ta đã đương đầu với các nhiều ngoại xâm từ hướng biển. Hiện trong điều kiện khoa học - kỹ thuật phát triển, phương tiện quân sự, vũ khí tác chiến trên biển ngày càng hiện đại, đa dạng.



"Do vậy, từ thời bình, nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ bờ biển ở các khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh phải được chuẩn bị căn cơ và chu đáo mà công tác quy hoạch không gian biển theo tôi là nhiệm vụ trọng tâm", Tướng Hội nói.



ĐB cũng chia sẻ thêm, đơn vị quân đội thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ có sử dụng vũ khí hạng nặng, bắn đạn thật trên biển hoặc tập kết các phương tiện, tàu thuyền để triển khai nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo còn gặp khó khăn cả về độ an toàn, yếu tố bí mật, lực lượng, phương tiện.



Ông đề nghị tại dự luật này nên có một điều hoặc khoản trong quy hoạch không gian biển có nội dung kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội với quốc phòng an ninh và tại điều 64 có một khoản về cơ quan chịu trách nhiệm chủ trì quy hoạch không gian biển.



Ông cũng nhìn nhận, đất nước đang mở cửa, hội nhập sâu rộng, việc khai thác nguồn lực, tài nguyên giữa đất liền và biển là tất yếu nhưng nếu công tác quy hoạch tổng thể quốc gia không được chuẩn bị chu đáo, tính toán căn cơ.



"Những khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh đều triển khai làm khu kinh tế, khu công nghiệp. Các nhà máy hoặc bến cảng, vùng vịnh đều được liên doanh, liên kết, tư nhân hóa thì chúng ta và con cháu gặp khó khăn trong nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, nhất là chiến lược phòng thủ đất nước từ hướng biển", ĐB Hội nêu.

Ngăn ngừa lợi ích nhóm

ĐB Nguyễn Tiến Sinh (Hòa Bình) đề cập tới quy trình thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch còn rườm ra. Ông lưu ý điều này dễ dẫn tới xin - cho, chờ đợi, phân tán trách nhiệm.

ĐB Nguyễn Tiến Sinh

Theo ông, quy hoạch tỉnh được xây dựng trên cơ sở quy hoạch quốc gia với thành phần hội đồng thẩm định là đại diện các bộ, ngành nên việc lại phải xin ý kiến như thế thì chồng chéo, không cần thiết.

“Không loại trừ trường hợp khi xin lần đầu Bộ không ý kiến gì, nhưng với tư cách là thành viên Hội động thẩm định Nhà nước, Bộ lại có ý kiến khác. Như vậy địa phương cứ phải bê đi, bê về chờ đợi được phê duyệt quy hoạch”, ông Sinh nói.

Ông đề nghị cần loại bỏ thủ tục không cần thiết để tránh gây phiền hà, phức tạp.

ĐB Tô Văn Tám (Kon Tum) đề nghị cần đưa ra các nguyên tắc đầy đủ để ngăn ngừa tình trạng lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm khi làm quy hoạch.

Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hoàng Văn Cường cho rằng, nếu công bố một bản quy hoạch tốt sẽ biến “vùng hoang mạc thành khu vực sầm uất, ngược lại sẽ tạo ra sự tàn phá ghê gớm”, cả vùng bị phá đi chỉ vì vài khu biệt thự, nên cần phải cân nhắc, thẩm tra chặt chẽ.

Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hoàng Văn Cường

Giải trình, Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho hay, điểm nổi bật của luật này là cải cách thể chế, mạnh dạn đổi mới lập quy hoạch theo hướng tích hợp đa ngành, khắc phục tình trạng chia cắt các ngành, địa phương, vùng miền và xung đột lợi ích, chồng chéo trong phát triển.

“Luật cũng thiết lập cơ chế cung cấp thông tin quy hoạch, bảo đảm công khai, giám sát trong việc thực hiện quy hoạch, khắc phục tình trạng xin - cho, tùy tiện trong điều chỉnh quy hoạch”, Bộ trưởng nói.

Hương Quỳnh