Cổ đông Maritime Bank đòi "kết hôn" nhưng chưa chịu lên sàn

Trong khi hầu hết các tờ trình đều được cổ đông thông qua với tỷ lệ cao thì việc đưa cổ phiếu MSB lên sàn không được cổ đông tán thành khi chỉ có 3% phiếu đồng thuận.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank, MSB) được tổ chức ngày 26/5 đã biểu quyết với tỉ lệ đồng thuận cao, thông qua báo cáo hoạt động năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017, nội dung liên quan đến công tác điều hành, quản trị ngân hàng.

Cũng tại đại hội, ban lãnh đạo MSB đã trình việc đăng ký giao dịch cổ phiếu lên sàn chứng khoán tập trung. Kế hoạch này đã được thực hiện từ đầu năm 2017 khi MSB nộp hồ sơ đăng ký lên trung tâm lưu ký. Tuy nhiên, tại đại hội, kế hoạch đưa cổ phiếu lên sàn giao dịch tập trung không được cổ đông thông qua. Chỉ 3% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, đồng ý đưa cổ phiếu lên sàn.

Tại đại hội, có cổ đông đề xuất MSB nên sáp nhập với ngân hàng khác để trở nên lớn mạnh hơn. Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT MSB cho biết từng khước từ lời "cầu hôn" của 2 ngân hàng khác. Hiện tại, MSB đang tập trung xử lý những tồn đọng và ổn định hoạt động nên chưa muốn tiến tới "hôn nhân" với ai.

Trước đó, báo cáo với cổ đông, ban lãnh đạo MSB cho biết, trong năm 2016, nhà băng này đạt tổng tài sản với 92.606 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế thu nhập tăng 3% so với kế hoạch, đạt 164 tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt 99% so với kế hoạch với 54.223 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng giảm nhẹ về quy mô, đạt 98% kế hoạch do đang được cấu trúc lại theo hướng tăng tính ổn định và bền vững thông qua việc tăng tỷ trọng tiền gửi huy động kỳ hạn từ 12 tháng trở lên và tăng tỷ trọng tiền gửi của khách hàng cá nhân. Nhờ đó huy động dân cư tăng 10,5%, nguồn vốn trung dài hạn chiếm tỷ trọng 47,3%, tăng 1,3% so với đầu năm.

Số lượng khách hàng cũng đạt mức tăng trưởng cao với khách hàng cá nhân tăng 23%, đạt trên 1,5 triệu khách hàng; tỉ lệ khách hàng doanh nghiệp thường xuyên sử dụng dịch vụ ngân hàng cũng tăng 200% so với 2015. Tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp 2,17% tính tới cuối năm 2016. Hệ số an toàn vốn CAR đạt 23.59% tại thời điểm 31.12/2016.

Năm 2017, Maritime Bank duy trì tốc độ phát triển ổn định và bền vững với những chỉ tiêu tài chính cơ bản đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cụ thể, tổng tài sản ở mức 106.640 tỷ đồng tăng 15% so với 2016; Tổng vốn huy động tăng 17%; Dư nợ tín dụng tăng 14%...

Tại đại hội, cổ đông đã nhất trí đề xuất trả cổ tức 5% cho năm 2017. Đề xuất này sẽ được thực hiện khi được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Đại hội cũng đã chấp thuận đơn xin rút khỏi HĐQT của bà Dương Hồng Loan do lý do cá nhân và như vậy hội đồng quản trị MSB sẽ còn lại 5 thành viên. Việc bầu lại hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới sẽ được tiến hành theo quy định trong năm 2017.

