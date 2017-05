Bộ Công an thành lập Đội đặc nhiệm số 2 tại Phú Quốc

Chiến sĩ đặc nhiệm đóng quân tại Phú Quốc (Kiên Giang) cơ động nhanh để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các loại tội phạm khủng bố, không tặc, bắt cóc con tin…

Đội đặc nhiệm số 2 diễn tập chống khủng bố, giải cứu con tin. Ảnh: Hoàng Dung.

Sáng 26/5, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động công bố quyết định của Bộ Công an về việc thành lập Đội đặc nhiệm số 2 - E21, thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ, tại huyện đảo Phú Quốc.

Đội đặc nhiệm có chức năng sẵn sàng chiến đấu cao; cơ động nhanh để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các loại tội phạm khủng bố, không tặc, bắt cóc con tin...; phối hợp với các lực lượng khác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện đảo.

Trung tướng Phạm Quốc Cương - Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) - cho biết, Phú Quốc được xác định là đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt nên nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị tại đây là vô cùng quan trọng. Vì vậy, Bộ trưởng Công an đã quyết định thành lập Đội đặc nhiệm số 2 tại Phú Quốc.

Đội đặc nhiệm số 2 biểu diễn sức mạnh công phu. Ảnh: Hoàng Dung.

Lãnh đạo huyện Phú Quốc bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi của quân và dân huyện đảo khi đội đặc nhiệm được thành lập, nhằm góp phần cùng chính quyền đảo bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Phúc Hưng