Bắt đối tượng vác mã tấu xông vào đám ma chém chết người

Sau khi gây ra cái chết cho nạn nhân, Mai Hữu Tâm lẩn trốn qua các địa phương như: Vũng Tàu, Đồng Nai, Bến Tre, Long An... mỗi nơi Tâm trốn vài ngày suốt gần 1 năm trời đến khi bị công an bắt giữ.

Ngày 26/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM cho biết vừa bắt giữ Mai Hữu Tâm (30 tuổi, quê huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, tạm trú quận Bình Tân) để điều tra về hành vi “giết người”.

Tâm bị cáo buộc là hung thủ đâm chết anh Trần Minh Nhẫn (46 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TPHCM) vào tối 16/9/2016 tại nhà số 59/9 Trương Phước Phan, khu phố 18, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TPHCM sau đó bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an TPHCM ra quyết định truy nã.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, tối 16/9/2016, gia đình anh Nhẫn tổ chức tang lễ cho người anh trai là ông Trần Văn Yểm tại nhà số 59/9 Trương Phước Phan, khu phố 18, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TPHCM.

Đối tượng Mai Hữu Tâm

Đến khoảng 23h40 cùng ngày, anh Nhẫn ngồi tiếp 1 đoàn hơn 10 người đến viếng đám tang. Bất ngờ, lúc này có 1 thanh niên mặc áo đen, đội nón kết, đi xe SH đến dựng gần đó rồi rút hung khí từ trong người ra đâm chém loạn xạ khiến nhiều người đến viếng đám tang bỏ chạy tán loạn.

Hậu quả anh Nhẫn bị người này chém trúng ngực trái, gục tại chỗ. Mặc dù được người thân đưa vào Bệnh viện quận Bình Tân cấp cứu nhưng anh Nhẫn đã tử vong.

Theo giám định, anh Nhẫn tử vong do sốc mất máu cấp do vết thương đâm thấu ngực, xuyên tim, thủng gan...

Vào cuộc điều tra, Công an TPHCM xác định, người thanh niên gây án là Mai Hữu Tâm nên tiến hành truy bắt, nhưng Tâm đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Công an đã phát lệnh truy nã.

Sau gần 1 năm lẩn trốn qua nhiều địa phương như: Vũng Tàu, Đồng Nai, Bến Tre, Long An, hôm qua ngày 25/5, Công an TPHCM phối hợp với Công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An) đã tiến hành bắt giữ được Mai Hữu Tâm khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Bước đầu nghi can Mai Hữu Tâm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đình Thảo