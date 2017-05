Thêm một chủ thẻ ATM mất tiền

Anh Nguyễn Thanh Sang (ngụ TP HCM), chủ thẻ ATM mở tại Ngân hàng (NH) Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), vừa khiếu nại đến NH này về việc đêm 1-5, anh liên tục nhận được thông báo qua tin nhắn trừ tiền trong tài khoản thẻ ATM với tổng cộng 25 triệu đồng.

Thời điểm đó, anh đang ở Bà Rịa - Vũng Tàu và thẻ ATM vẫn giữ trong người. Tổng số tiền trong tài khoản của anh còn hơn 40 triệu đồng nhưng do hạn mức rút tiền một ngày chỉ là 25 triệu đồng nên kẻ gian không rút hết toàn bộ tiền trong thẻ. Kẻ gian đã rút tiền trong thẻ ATM của anh tại máy ATM của NH khác ở TP HCM.

Một số tin nhắn thông báo trừ tiền trong tài khoản của chủ thẻ

Ngày 25-5, trả lời phóng viên, đại diện Agribank xác nhận đang tiến hành rà soát các giao dịch rút tiền của khách hàng Nguyễn Thanh Sang để làm rõ vụ việc sau khi nhận được phản ánh. Theo đó, sau khi rà soát từ NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), nơi kẻ gian rút tiền từ máy ATM của NH này, đại diện Agribank cho biết bước đầu nghi ngờ thẻ của anh Sang bị sao chép thông tin dữ liệu. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa thể xác định được nguyên nhân, địa điểm thẻ bị sao chép do khách hàng có lịch sử giao dịch ở nhiều thiết bị chấp nhận thanh toán cũng như ATM của nhiều NH thương mại.

Do đó, Agribank đã yêu cầu Chi nhánh Đông Sài Gòn làm việc, thông báo cho anh Nguyễn Thanh Sang về quy trình xử lý tra soát, sớm cung cấp kết quả xử lý tra soát cho khách hàng ngay sau khi nhận được trả lời tra soát lần 2 từ trung tâm thẻ. Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả tra soát lần 2, Chi nhánh Đông Sài Gòn - nơi phát hành thẻ - sẽ thỏa thuận với khách hàng về phương án xử lý hoặc tạm thời bồi hoàn tổn thất cho chủ thẻ. Đại diện Agribank cũng cho biết sẽ tập hợp toàn bộ tài liệu, bằng chứng do khách hàng cung cấp, phôi thẻ trắng thu được từ Techcombank... và cung cấp cho cơ quan công an trên địa bàn để phối hợp điều tra.

Gần đây, chủ thẻ ATM của một số NH thương mại liên tục báo mất tiền trong tài khoản dù không trực tiếp giao dịch. NH TMCP Đông Á cũng vừa tạm ứng cho chủ thẻ Nguyễn Minh Dương 129 triệu đồng bị mất trong tài khoản dù không trực tiếp giao dịch và thẻ ATM đang được NH khác giữ do bị "nuốt" trước đó.

Trước các vụ mất tiền liên tục xảy ra, các NH thương mại khuyến cáo chủ thẻ khi giao dịch tại máy ATM cần quan sát kỹ các bất thường bởi tình trạng kẻ gian gắn thiết bị đánh cắp thông tin rồi làm thẻ giả rút tiền ngày càng tinh vi; tuyệt đối bảo mật thông tin cá nhân khi giao dịch trực tuyến...

