Những tật xấu khiến sao Việt mất điểm trong mắt công chúng

Phát ngôn gây sốc, cố tình “lộ hàng”, nghiện ngập... khiến cho hình ảnh không ít sao Việt trở nên méo mó trong mắt công chúng.

Phát ngôn gây sốc

Không ít sao Việt từng khiến nhiều người “té ngửa” bởi những phát ngôn “khó đỡ”. Chia sẻ về mối quan hệ giữa vật chất và tình yêu nam nữ, “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh từng làm công chúng ngỡ ngàng: “Cái gì cũng có 2 mặt: Tình yêu và tiền. Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?”

“Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh từng khiến công chúng ngỡ ngàng vì không ít phát ngôn.

Cô cũng không ngần ngại bày tỏ: “Nghèo chắc không yêu đâu. Con gái đẹp bây giờ rất nhiều, nếu họ muốn chuyện đó thì chỉ cần bỏ tiền chút đỉnh ra là được mà. Yêu tôi tốn kém lắm chứ bộ”.

Năm qua, một nam nghệ sĩ hài lao đao vì scandal tình cảm là Trường Giang. Trong lúc Quế Vân tố Trường Giang “bắt cá hai tay” khi đang duy trì quan hệ với Nhã Phương mà vẫn tán tỉnh cô, danh hài Trường Giang thoải mái thừa nhận thói quen “dễ say nắng”.

Angela Phương Trinh từng gây bão dư luận bằng phát ngôn quá đỗi tự tin trên trang cá nhân: “Mặc dù mình ở ngưỡng đẹp không ai sánh bằng rồi, nhưng mà cứ đẹp hết sức có thể luôn”.

Ở tuổi 17, Angela cũng không ít lần khiến công chúng "choáng" vì phát ngôn.

“Bà mẹ nhí” còn tuyên bố có đại gia sẵn sàng bỏ 20.000 đô (hơn 400 triệu đồng) chỉ để gặp mặt cô một lần khiến không ít người cảm thấy “choáng”. Phát ngôn này từng khiến Angela Phương Trinh hứng không ít “gạch đá”.

Rồi một lần khác, cô bức xúc lên tiếng phản pháo khi vướng vào scandal bán dâm ầm ĩ của Mỹ Xuân, Angela Phương Trinh khiến công chúng hốt hoảng vì độ mạnh miệng. Cô khẳng định: “Nếu cần, tôi sẽ đi bệnh viện kiểm tra trinh tiết để chứng minh sự trong sạch cho bản thân”.

Không phủ nhận, loạt phát ngôn “sốc” giúp tên tuổi của Angela Phương Trinh nổi đình nổi đám trong showbiz Việt. Thế nhưng, sau những năm tháng sống với scandal, qua độ tuổi sốc nổi, cô đang dần xây dựng lại hình ảnh tích cực của mình trong mắt khán giả.

Trang phục hớ hênh, kì dị

Trước hình ảnh nghệ sĩ ăn mặc hớ hênh, kỳ dị khi ngồi trên ghế nóng các chương trình gameshow hiện nay, nhiều độc giả đã có phản ứng gay gắt. Có độc giả đã bình luận rằng: “Nhố nhăng, lố bịch hết chỗ nói, hình như họ lên truyền hình để khoe da thịt chứ đâu phải vì nghệ thuật và công chúng…”.

Không ít khán giả cũng lên tiếng yêu cầu các cơ quan chức năng phải có quy chế kiểm duyệt trang phục và xử lý với những trường hợp vi phạm.

Đoan Trang từng diện bộ trang phục bị coi là "hớ hênh".

Không chỉ trên ghế nóng, trong các hoạt động của showbiz, nhiều sao từng khiến công chúng “nóng mắt” vì trang phục thoáng quá đà. Đoan Trang từng diện bộ trang phục bị coi là "hớ hênh" trong bữa tiệc mừng chiến thắng tại cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ của Ngô Thanh Vân và cô đã phải lên tiếng xin lỗi công chúng.

Thủy Tiên diện đồ không khác gì nội y đi dự sự kiện.

Ca sĩ Thủy Tiên cũng từng nhận “mưa gạch đá” khi diện đồ không khác gì nội y tay trong tay với Công Vinh dự sự kiện. Đó cũng không phải lần đầu tiên cô bị chỉ trích vì trang phục biểu diễn. Trong quá khứ, Thủy Tiên có lần bị phán xét “không có phông văn hóa tối thiểu” khi ăn mặc sexy quay MV trong bảo tàng.

Thu Minh và màn diện trang phục nhớ đời.

Ca sĩ Thu Minh cũng từng thẳng thắn xin lỗi khán giả về sự cố trang phục trên sân khấu lễ trao giải VTV Bài hát tôi yêu vì mặc áo trong suốt và ánh đèn flash “phản chủ”.

Thế mới biết, trang phục đóng góp không nhỏ trong việc định hình hình ảnh nghệ sĩ trong mắt công chúng. Có những người tên tuổi bị hủy hoại chỉ sau một đêm vì sai lầm trong việc lựa chọn trang phục.

Nghiện ngập

Hiệp Gà rất nổi tiếng trong các vai hài của chương trình “Gặp nhau cuối tuần”. Tuy nhiên, trong cuộc sống riêng, diễn viên hài này có nhiều hành vi bất ổn. Ngoài ra, các mối quan hệ xã hội của Hiệp cũng khá phức tạp.

Năm 2007, Hiệp Gà bị công an phường Phương Liên, quận Đống Đa (Hà Nội) bắt quả tang khi đang cố tình tẩu tán 0,190 gam heroin. Khi đó ông Nguyễn Văn Thành, Phó trưởng công an quận Đống Đa cho biết: “Không có gì là ngạc nhiên cả. Việc Hiệp “gà” bị nghiện, công an phường cũng như quận đã biết từ cách đây rất lâu”.

Việc Hiệp Gà nghiện khiến anh điêu đứng và hình ảnh của anh trong mắt công chúng bị ảnh hưởng rất nhiều.

Hai nam tài tử khác là Nguyễn Huỳnh, Minh Quốc đã đạt được những dấu ấn nhất định trong sự nghiệp nhưng vì trót dính vào ma túy mà đã trượt dài trên con đường sự nghiệp.

Diễn viên Nguyễn Huỳnh một thời.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần từng tâm sự: "Lần đầu gặp cậu ấy, tôi thấy Nguyễn Huỳnh đầy triển vọng. Cậu ấy lịch lãm, hào hoa, tài tử. Đến bây giờ, tôi vẫn không thể giải thích được vì sao, bằng cách nào, cuộc đời lại xô đẩy cậu ấy vào con đường nghiện ngập, bất hạnh như thế”.

Nam diễn viên Nguyễn Huỳnh từng cai nghiện 5 năm. Sau đó khi được sự động viên của một số anh em nghệ sĩ, anh tiếp tục tham gia các bộ phim như: Chuyện tình yêu, Nhịp đập trái tim. Tuy nhiên đến tháng 5/2009, Nguyễn Huỳnh đã ra đi do bệnh tật tại bệnh viện Vũng Tàu để lại những ám ảnh về một cuộc đời buồn.

Diễn viên Minh Quốc một thời.

Mười mấy năm gắn bó với nghề, nam diễn viên Minh Quốc tạo dựng chỗ đứng cho mình trong lòng khán giả bởi những vai diễn ấn tượng. Anh từng là nam diễn viên chính trong dàn kịch mục của Nhà hát kịch Việt Nam (chuyên đóng cặp đôi với Chiều Xuân và Ngân Hoa), tham gia đóng phim truyền hình và cả phim nhựa.

Khoảng năm 2001, Minh Quốc vắng bóng trong những vai diễn và vướng lời đồn anh nghiện, khi đó nhiều người còn bán tín bán nghi nhưng đến tháng 8/2008 anh bị bắt về hành vi tàng trữ ma túy. Sau này, khi ra tù, anh mất hút khỏi các hoạt động nghệ thuật. Công chúng cũng tiếc nuối cho một nghệ sĩ có tài trượt dài vì ma túy.

Phát ngôn gây sốc, cố tình “lộ hàng”, nghiện ngập... khiến cho hình ảnh không ít sao Việt trở nên méo mó trong mắt công chúng.

Nhật Phương