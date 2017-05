Chủ nhà nghỉ khởi kiện trưởng Công an huyện Phú Quốc

Ông Sỹ nói: "Tôi gửi đơn tố cáo đã gần 2 tháng nhưng Công an huyện Phú Quốc vẫn chưa trả lời. Đến ngày 15/5, Trưởng Công an huyện này ra quyết định xử phạt tôi về tội đánh công an Huy. Tôi không đồng ý với quyết định đó nên đã nộp đơn khởi kiện ra tòa".

Ông Phạm Văn Sỹ - chủ nhà nghỉ Việt Thanh (khu phố 7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc) cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, công an thị trấn Dương Đông có mời ông lên lấy lời khai 01 lần và đến ngày 12/5, Công an huyện mời lên lấy lời khai theo đơn tố giác tội phạm. “Sau khi lấy lời khai, Thiếu tá Trần Ngọc Trung, Đội trưởng đội điều tra tổng hợp Công an huyện Phú Quốc yêu cầu tôi ký vào biên bản vi phạm hành chính lập ngày 12/5, trong đó, biên bản căn cứ vào lời khai của nhóm ông Huy rồi quy kết tôi đánh ông Huy? Do tôi không đánh ông Huy nên tôi không ký vào biên bản”. Ông Sỹ nói.

Mặc dù, biên bản vi phạm hành chính được lập sau khi xảy ra sự việc hơn 1 tháng nhưng ngày 15/5 vừa qua, Trưởng Công an huyện Phú Quốc, Đại tá Nguyễn Thanh Nhanh căn cứ vào điểm E, khoản 3, điều 5 của Nghị định 167 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự đã ký quyết định xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng đối với ông Phạm Văn Sỹ về hành vi xâm hại cơ thể người khác.

Căn cứ vào biên bản vi phạm hành chính được lập cách sự việc xảy ra hơn 1 tháng, Trưởng công an huyện Phú Quốc, Đại tá Nguyễn Thanh Nhanh ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Phạm Văn Sỹ về hành vi xâm hại cơ thể người khác

Trả lời về quyết định xử phạt hành chính “người tố giác tội phạm” – Phạm Văn Sỹ, Đại tá Nguyễn Thanh Nhanh – Trưởng Công an huyện Phú Quốc cho biết: “Sau thời gian điều tra, chúng tôi có đủ cơ sở để phạt ông Sỹ về hành vi xâm hại cơ thể người khác. Ông Sỹ không đồng tình với quyết định của tôi thì khởi kiện là chuyện bình thường. Ông Sỹ kiện thì tôi đi hầu tòa…”

Theo hồ sơ của công an huyện Phú Quốc cung cấp cho PV Dân trí, ngày 11/4 (sau khi sự việc xảy ra 01 ngày) ông Phạm Xuân Huy đến Bệnh viện Phú Quốc khám bệnh. Và trong giấy chứng nhận thương tích của ông Phạm Xuân Huy, bác sĩ Nguyễn Hưu Duẫn chẩn đoán ông Huy bị: chấn thương phần mềm mắt trái do bị đánh?

Ông Sỹ mặc áo thun sọc ngang

Luật sư Nguyễn Văn Đức – Phó Trưởng Văn phòng luật sư Vạn lí (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ) cho biết: Quyết định xử phạt hành chính là căn cứ vào biên bản vi phạm hành chính. Trong vụ việc này, ngay khi sự việc xảy ra công an Phú Quốc không lập biên bản xử phạt hành chính mà tới hơn 1 tháng sau mới lập biên bản vi phạm hành chính là không đảm bảo tính pháp lí về mặt hình thức. Để đảm bảo quyền lợi của mình, công dân Phạm Văn Sỹ có quyền khởi kiện quyết định xử phạt hành chính của Trưởng Công an huyện Phú Quốc.

Không đồng ý với quyết định xử phạt hành chính của Trưởng Công an huyện Phú Quốc, ông Sỹ đã làm đơn khởi kiện quyết định này. Hiện TAND huyện Phú Quốc đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc.

Ngoài nộp đơn khởi kiện quyết định xử phạt hành chính của Trưởng công an huyện Phú Quốc, ông Sỹ đã nộp đơn yêu cầu TAND huyện Phú Quốc ban hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với vụ án dân dự mà ông và anh họ ông Phạm Xuân Huy đang tranh chấp về tài sản tại khu nhà nghỉ Việt Thanh

Như Dân trí đã thông tin sáng 11/4, ông Phạm Văn Sỹ (SN 1977) – chủ nhà nghỉ Việt Thanh (khu phố 7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc) đã làm đơn kêu cứu gửi đến cơ quan chức năng huyện Phú Quốc và Công an tỉnh Kiên Giang và nhiều cơ quan trung ương về việc: vào trưa 10/4 một nhóm người lạ mặt xông vào nhà nghỉ của ông buộc ông ra ngoài, không được phép kinh doanh… Khi ông Sỹ và nhóm người này cự cãi, một người mặc áo đỏ trong nhóm lạ mặt đã rút súng chĩa vào người ông Sỹ dọa bắn. Lúc này, vợ ông Sỹ đã gọi cho công an thị trấn Dương Đông đến ngăn cản sự việc và ông Sỹ yêu cầu công an thị trấn Dương Đông lập biên bản. Tuy nhiên, không biết vì lí do gì, công an thị trấn Dương Đông bỏ ra về, không lập biên bản. Ngay sau đó, ông Sỹ gửi đơn tố giác tội phạm đến các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang và công an huyện Phú Quốc. Trong nhóm người lạ mặt xông vào nhà nghỉ Việt Thanh hôm 10/4, Trưởng công an huyện Phú Quốc đã xác định có 02 cán bộ công an: Phạm Xuân Huy và Trần Hữu Định – cả hai là cảnh sát điều tra công an huyện Phú Quốc. Trao đổi với PV Dân trí, thiếu tá Trần Ngọc Trung – Đội trưởng đội điều tra tổng hợp công an huyện Phú Quốc cho biết: Liên quan vụ việc này, sau khi hoàn thành hồ sơ, đơn vị sẽ báo cáo với thanh tra công an huyện, kiến nghị thanh tra việc sử dụng công cụ hỗ trợ và lề lối làm việc của cán bộ liên quan.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc

Nguyễn Hành