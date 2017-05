Nhà khoa học dễ 'trả giá' vì có vẻ ngoài cuốn hút

Những công trình nghiên cứu của các nhà khoa học có vẻ ngoài cuốn hút dễ bị công chúng đánh giá thấp về độ đáng tin.

Vẻ ngoài của các nhà khoa học có ảnh hưởng tới cách nghiên cứu của họ được nhìn nhận. Ảnh minh họa: Reuters

Ana Gheorghiu, nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành tâm lý học tại Đại học Essex, Anh trong bài viết đăng ngày 22/5 trên tờ Proceedings of the National Academy of Scientists cho biết vẻ ngoài cuốn hút có thể là một điểm trừ với các nhà khoa học, theo Livescience.

Trong nghiên cứu của mình, Gheorghiu và các đồng nghiệp đề nghị hơn 3.700 người xem ảnh của 600 nhà khoa học đến từ 400 trường đại học Anh, Mỹ và đưa ra đánh giá về mức độ cuốn hút cũng như cảm nhận về năng lực, đạo đức và độ thân thiện của họ.

Người tham gia cũng được hỏi có muốn tìm hiểu sâu hơn về nghiên cứu của mỗi nhà khoa học hay không và nhà khoa học nào trông giống người thực hiện nghiên cứu "chính xác" và "quan trọng".

Kết quả cho thấy những nhà khoa học được đánh giá có năng lực, có đạo đức lại nằm trong nhóm người bị coi là không có vẻ ngoài cuốn hút và không dễ gần.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy những nhà khoa học có vẻ ngoài cuốn hút dễ thu hút sự quan tâm ban đầu của người khác vào công trình nghiên cứu của họ. Tuy nhiên, những nghiên cứu này thường không được đánh giá cao về mức độ đáng tin cậy.

"Con người có thể hình thành ấn tượng về đặc điểm, tính cách hoặc thậm chí năng lực của một người chỉ qua vài mili giây xem gương mặt họ", Gheorghiu nói. "Tôi rất ngạc nhiên vì sự cuốn hút có thể trở thành một đặc điểm tiêu cực".

Vũ Phong