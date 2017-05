Những câu chuyện cổ tích có cái kết bất ngờ

Không phải câu chuyện cổ tích nào cũng nói về hoàng tử, công chúa và kết thúc có hậu.

Dưới đây là những câu chuyện cổ tích lạ đời nhất thế giới.

Hoàng hậu khỉ (Chonguita - The Monkey Wife)

Một vị vua lệnh cho ba con trai của mình lên đường đi chu du và tìm kiếm một gia tài cho riêng mình. Người con út là Juan gặp một con khỉ cái có tên là Chonguita đang “kén chồng” và Juan đã kết hôn với nó. Thế nhưng hai người anh cả lại cưới vợ rất xinh đẹp.

Ảnh minh họa. Khi trở về, nhà vua cảm thấy việc làm của Juan làm ô nhục thanh danh của ông, nên đã đưa ra nhiều thử thách nhằm làm hại Chonguita. Nhưng nàng khỉ đã vượt qua tất cả và giành chiến thắng. Juan sau đó được lên ngôi vua. Sau đó, trong một bữa tiệc, Juan bỗng nổi giận khi đang khiêu vũ với Chonguita và ném nàng khỉ vào một bức tường. Thế nhưng đột nhiên nàng hóa thành một cô gái xinh đẹp và....hết chuyện! Cái kết có phần "trớt quớt" này khiến nhiều người bị hụt hẫng. Sự trong trắng (Chastity) Là một câu chuyện cổ trong tuyển tập tên là Gesta Romanorum ("Lịch sử thành Rome"), được viết vào khoảng thế kỉ 14. Đây là bộ truyện có ảnh hưởng rất lớn đối với nền văn hóa Phương Tây về sau. Trong quá trình khai quật, các nhà khảo cổ đã tìm thấy hai bộ xương của một đôi nam nữ vẫn nắm chặt tay nhau sau gần 700 năm. Câu chuyện lấy bối cảnh thời của Hoàng Đế La Mã Gallus, có một người thợ mộc vô cùng tài năng, khi chàng cưới vợ, mẹ vợ tặng cho chàng một chiếc áo thần kì và bảo rằng nó sẽ không bao giờ bị bẩn nếu hai vợ chồng sống chung thủy với nhau. Ảnh minh họa.

Có một người lính trong vùng định tìm cách phá hoại bằng cách ép buộc người vợ của chàng thợ mộc phải “chiều” hắn và làm vấy bẩn tấm vải. Sau đó, cô vợ nhanh trí nhốt tên này vào kho.

Trước khi trở về, cô nàng đã cầu nguyện cảm ơn thánh thần vì vẫn giữ cho chiếc áo không bị lấm bẩn cũng như kể toàn bộ câu chuyện cho chồng nghe. Thay vì tức giận, họ thả người lính bị nhốt ra và sống hạnh phúc từ đó về sau. Nhiều người đọc đã cảm thấy câu chuyện khá là vô nghĩa và chẳng có gì hấp dẫn.

Cú xì hơi lịch sử (“The Historic fart”)

Đây là một truyện trích từ cuốn “Nghìn lẻ một đêm” của A-Rập. Chuyện kể về Abu Hassan, một thương buôn giàu có chuẩn bị cưới vợ. Trong lúc lễ cưới đang diễn ra, sau khi ăn uống no nê, Hassan vô tình làm một cú "xì hơi" như bom dội. Do quá xấu hổ, anh trốn đi biệt xứ.

Sau này, vì quá nhớ vợ con, anh cải trang trở về thăm. Thế nhưng khi đến trước cổng thành phố, anh nghe một đứa bé hỏi mẹ ngày sinh của nó. Người mẹ trả lời “Con sinh ra vào ngày Abu Hassan "xì hơi" đấy con yêu!” Thế là anh lại một lần nữa quá xấu hổ và trốn đi, để rồi chết nơi biệt xứ.

Cuộc trục xuất người Do Thái ra khỏi Prussia (The Expulsion Of The Jews From Prussia)

Đây là một trong những câu chuyện mang tính kì thị người Do Thái nhất trong lịch sử truyện cổ tích của nhân loại trong tuyển tập "Truyện Cổ Grimm" nổi tiếng.

Đáng lẽ truyện cổ tích phải giáo dục con người điều tốt đẹp thế nhưng câu chuyện này lại có ý gieo vào đầu óc người xem tư tưởng rằng người Do Thái là độc ác và bất nhân.

Chuyện lấy bối cảnh ở Đức, có một ngư dân nghèo câu mãi mà không được con cá nào, rồi một người Do Thái bảo rằng ông sẽ bắt được nhiều cá hơn nếu ông dùng chiếc bánh mì thiêng của thần thánh làm mồi câu. Một năm sau, người Do Thái đó bị bắt.

Người ngư dân đó thoát tội, còn người Do Thái thì lại bị xử tử và toàn bộ các đồng hương của ông bị đuổi khỏi Đức trong sự hả hê và vui mừng của mọi người.

Vì sao Thánh Peter bị hói (How Saint Peter Lost His Hairs)

Thánh Peter theo sử sách miêu tả là bị hói. Và có hẳn một câu chuyện cổ của Đức giải thích cho lí do này.

Trong một lần Chúa Jesus và Thánh Peter đang đi đường, cả hai dừng lại tại một nông trại vì đói. Thánh Peter xin bà chủ nhà chút thức ăn, bà đồng ý và cho ông 3 chiếc bánh mới nấu thơm phức. Peter liền giấu một cái bánh dưới nón của ông và bảo với Jesus rằng bà chỉ cho mỗi người một cái bánh.

Khi ông định ăn cái bánh mà ông giấu thì do quá nóng nên nó đã đốt trụi hết tóc trên đầu của Thánh Peter. Về cơ bản thì bài học từ câu chuyện này là đừng tham lam… hoặc ít nhất cũng nên biết giấu cái bánh chỗ nào đó “an toàn” hơn.