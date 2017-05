10 game mobile đề tài chiến tranh hay tuyệt, đã thế lại cho tải về miễn phí (P2)

Phần 2 và cũng là phần cuối danh sách những tựa game mobile lấy đề tài chiến tranh vô cùng ấn tượng mà game thủ có thể tải về miễn phí để trải nghiệm.

This War of Mine

Lấy ý tưởng từ cuộc bao vây Sarajevo (1992 - 1996) trong cuộc chiến Bosnia, This War of Mine khai thác chiếc tranh từ góc nhìn của những người dân thường thay vì từ quân đội như các tựa game khác. Người chơi sẽ điều khiển một nhóm dân thường kẹt giữa thành phố trong cuộc chiến nóng bỏng.

Mục tiêu của game là người chơi phải giúp nhóm của mình sống sót qua cuộc chiến đến khi có lệnh ngừng bắn kết thúc xung đột. Người chơi sẽ đối mặt với những mảng tối của cuộc chiến khi phải né tránh quân đội vào ban ngày, tiếp nhận thành viên mới gia nhập với rủi ro có thể đó là cướp, có thể dẫn nhóm đi cướp bóc các nhóm khác… Các mặt trái của con người trong chiến tranh đều được lột tả trong game.

Link download: iOS/ Android

Spartan Wars: Blood and Fire

Bối cảnh của Spartan Wars: Blood and Fire kể về cuộc chiến của người Spartan hung hãn, mục tiêu của bạn chính là gầy dựng nên thành phố của riêng bạn, thu thập tài nguyên, xây dựng các công trình hùng vĩ. Đồng thời huấn luyện một đội quân Spartan tinh nhuệ, thiện chiến, nhằm tiến vào những trận chiến đẫm máu, tiêu diệt toàn bộ kẻ thù chống lại bạn và vương quốc của bạn.

Link download: iOS/ Android

Allies in War

Trong Allies in War, bạn sẽ xây dựng căn cứ, nâng cấp các công trình và các hệ thống phòng thủ. Nhìn chung, người chơi sẽ phải huấn luyện và phát triển một đội quân lớn. Về cơ bản, Allies in War là phiên bản quân sự hiện đại của đàn anh Clash of Clans nổi tiếng. Allies in War có chế độ single player và trận đấu PvP phối hợp, chiến đấu với boss và các kẻ thù điên khùng khác.

Link download: iOS/ Android

Air Battle: World War

Air Battle: World War là 1 trong những tựa game bắn máy bay đặc sắc cho điện thoại và các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android. Lấy bối cảnh của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. Trong game người chơi sẽ quay ngược thời gian trở về thời điểm những năm 1914 và tham gia vào những trận không chiến nảy lửa trên những chiếc "máy bay bà già" hiện đại nhất lúc bấy giờ.

Link download: Android

WARSHIP BATTLE:3D World War II

Đây là game mobile hành động có đề tài quân sự, được xây dựng trên nền tảng đồ họa 3D hiện đại, mang đến nhiều trận đánh lịch sử trong thế chiến. WARSHIP BATTLE:3D World War II là game mạnh về thủy chiến, cùng rất nhiều loại chiến hạm, tàu chiến, trên chiến trường của thế chiến thứ II. Nhiệm vụ của người chơi chính là “lèo lái” con tàu tham gia vào những trận đánh ác liệt nhất.

Khi bắt đầu trò chơi, bạn sẽ được điều khiển một tàu chiến được đặt tại một căn cứ Quân sự bí mật trên một hòn đảo ngoài biển, tại đây thuyền trưởng có thể thay đổi kết cấu bên trong con tàu như: nâng cấp vũ khí, đạn, ngư lôi, hệ thống radar, lá chắn tăng cường khả năng chống chịu bom đạn... Từ đó tăng cường các thông số vật lý chính cho con tàu để chuẩn bị sẵn sàng tham gia vào chiến trận.

Hệ thống màn chơi được phân chia thành nhiều mốc lịch sử từ năm 1940 – 1942, trong mỗi màn có 3 chế độ để lựa chọn đó là: Easy, Normal, Hard... Tất nhiên phần thưởng mang về khi chiến thắng sẽ phụ thuộc nhiều độ khó của mỗi màn chơi. Khi kết thúc một màn, game sẽ đưa bạn đến một khu vực khác và tiếp tục chiến đấu cho đến khi kết thúc nhiệm vụ trên mặt trận đó.

Link download: iOS/ Android