4 điều "ngớ ngẩn" những người lần đầu làm mẹ kiểu gì cũng mắc phải

Bà mẹ 2 con dưới đây đã chia sẻ về những thứ "ngốc xít" mình đã làm để những người lần đầu làm mẹ không dẫm phải vết xe đổ như cô.

Katharine Stahl là một độc giả của Popsugar, cô có 2 con đã được 2 tuổi và 5 tuổi. Cô tâm sự: "Trở lại năm 2011, khi tôi sinh cô con gái đầu tiên thì lúc đó tôi cũng chẳng biết “mô tê” gì cả. Dù tôi có đọc bao nhiêu quyển sách về nuôi dạy trẻ hay dành ra hàng giờ để tìm kiếm mọi thứ liên quan đến trẻ sơ sinh trên các trang mạng như Babycenter thì tôi vẫn không biết liệu có sự thay đổi to lớn nào đang tới với đời mình. Và tôi đã đưa ra những quyết định vô cùng ngớ ngẩn trong lần đầu làm mẹ này!

Lần đầu làm mẹ khiến ai cũng hoang mang (Ảnh minh họa).

Gần đây, tôi đã tham dự một buổi tiệc nhỏ của một một cô bạn ít tuổi hơn mình, và tôi gặp rất nhiều phụ nữ trẻ đang mang thai, trên mặt họ rạng ngời niềm vui mong đợi đứa con đầu đời mà vẫn chưa nhận ra bao rắc rối ngớ ngẩn đang chờ đợi họ. Tôi thực không muốn phá tan bong bóng vui vẻ đó bằng cách nói với họ rằng: “Này, em đừng nên mua khăn giấy ấm” hoặc “Mấy cái phụ kiện đồ chơi đi kèm với xe đẩy cũng không cần đâu em ạ”.

Nhưng có lẽ tôi vẫn nên chia sẻ những thứ "ngốc xít" tôi đã làm để những người lần đầu làm mẹ không dẫm phải vết xe đổ đó nhé.

1. Mua quá nhiều vật dụng

Có rất nhiều món đồ sơ sinh không cần thiết (Ảnh minh họa).

Như bao bà mẹ khác, lần đầu làm mẹ của tôi cũng tràn ngập hoang mang và tôi đã mua tất cả những gì mình có thể, gồm: xe đẩy, ghế ru ngủ, một cái vòng xoay treo trên cũi, một cái nệm, một cái nôi, khăn giấy loại ấm, một cái chai giữ ấm, một ngàn cái tã và các túi ngủ, và còn cả một cặp quần skinny cho bé loại 0-3 tháng. Nhưng sự thật sau khi sinh con thì…

Con gái tôi ghét ghế ngủ và cái vòng xoay lúc lắc trên đầu nó, tôi chưa bao giờ sử dụng khăn giấy ấm, còn quần jean skinny? Con bé khó chịu vì cái quần đến nỗi nó không thể ngừng vặn vẹo và dần dần cái quần luôn tuột ra.

Một nơi an toàn để đặt bé xuống đã là quá đủ. Các tiện ích thời thượng kia là thừa. Và hãy nhớ rằng, các cửa hàng bán đồ mẹ bé sẽ vận chuyển nhanh chóng như họ vẫn đang làm, dù là trước hay sau khi bạn sinh con. Hãy mua những thứ thật sự cần thiết thôi, còn lại, bạn sẽ biết bạn cần thêm thứ gì, bớt thứ gì sau khi bạn và bé hiểu nhau hơn!

2. Phải sinh thường bằng mọi giá

Đừng quá cứng nhắc, hãy nhờ sự tư vấn của bác sĩ để có lựa chọn tốt nhất cho cuộc sinh nở của mình (Ảnh minh họa).

Tôi chưa bao giờ có một kế hoạch là sẽ sinh như thế nào nhưng có một điều bất di bất dịch trong đầu tôi, đó là: tôi sẽ không sinh mổ. Sau 16 tiếng trong phòng đẻ, bác sĩ bảo tôi rằng tôi cần tiến hành mổ ngay. Tôi bị bơm đầy thuốc vào người, toàn thân đã kiệt sức và trí óc thì hoàn toàn rối loạn. Đây là tình huống tồi tệ nhất trong đời tôi.

Giờ đây sau khi đã trải qua 2 lần sinh mổ, mỗi khi nhớ lại, tôi ước gì mình đã có cái nhìn thoáng và chọn sinh mổ ngay từ đầu, như vậy thì tôi không quá vất vả và đau đớn. Mục đích cuối cùng của chúng ta là sinh con ra khỏe mạnh chứ không nhất thiết là sinh mổ hay sinh thường. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ về sức khỏe của bạn và có lựa chọn đúng đắn nhé!

3. Ngại từ chối những người tới thăm

Các bà mẹ sau sinh cần nhiều thời gian nghỉ ngơi (Ảnh minh họa).

Trước ngày sinh con tôi chỉ nghĩ tới việc nhờ mẹ ở lại một tuần cùng mình, còn tôi không bận tâm nhiều tới việc những người khác sẽ tới thăm. Nhưng sau một ca sinh nở khó khăn kéo dài, tôi nhận ra rằng việc đang hồi phục sau phẫu thuật và việc vừa trở thành “mẹ” đã quá đủ làm tôi rối bời, tôi chẳng còn tâm trí để tiếp chuyện với bà con họ hàng, hoặc lo lắng xem liệu mình cho con bú khi bố chồng đang có mặt có ổn không.

Thậm chí nếu bạn là người thích náo nhiệt, cũng chỉ nên giới hạn một lượng người nhất định tới thăm khi ở viện và khi về nhà sau sinh. Đặc biệt, nên giới hạn khoảng thời gian cho mỗi người tới thăm.

Bạn nên hiểu rằng việc của bạn không phải là phục vụ ai cả hay đảm bảo cho nhà cửa sạch sẽ. Bạn có thể đáp lại yêu cầu của một vị khách muốn tới thăm như: “Em cảm ơn, nếu anh/chị đến được vào khoảng 12h-2h vào thứ 5 thì tốt quá”.

4. Nóng lòng lấy lại vóc dáng

Đừng quá nóng lòng lấy lại vóc dáng sau sinh vì nó sẽ khiến bạn cảm thấy áp lực (Ảnh minh họa).

Sau khi tăng thêm 20 ký vì mang bầu, tôi còn nhớ như in tôi đã nói với chồng rằng tôi đang lên kế hoạch giảm cân bằng cách cho con bú sữa mẹ, tập yoga và uống nước ép hoa quả giảm cân. Sau sinh, tôi nhận ra mình là một trong số những phụ nữ may mắn đã nhanh lấy lại vóc dáng sau sinh. Tính tới thời kỳ cho con bú cân nặng của tôi chỉ còn nặng hơn 2-3 ký so với trước khi mang bầu.

Vì chỗ tập yoga của tôi không có dịch vụ trông trẻ nên tôi không tới lớp được, và nước ép quả thì không dùng cho phụ nữ đang trong thời kỳ cho con bú nên tôi cũng chẳng tiếp tục được. Hãy cứ từ tốn thôi, còn nếu thực sự muốn nhanh chóng trở lại nhịp sống sau sinh thì trước đó bạn nên có một sự chuẩn bị thật tốt!

Nguồn: Popsugar