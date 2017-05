Đột Kích xuất hiện “hàng nhái” của AK-47, tuy nhiên chất lượng còn hơn cả bản gốc

Type56, khẩu Rifle mới toanh xuất hiện trong BCN 1253 của Đột Kích chính là một phiên bản “nhái lại” do Trung Quốc sản xuất của dòng súng AK-47 huyền thoại.

BCN 1253 của Đột Kích ngoài chế độ mới Big Head ra thì VTC Game còn cho ra mắt một loại vũ khí mới cho game thủ trải nghiệm, trong đó đáng chú ý nhất có lẽ là Type56 - khẩu súng thuộc dòng Rifle.

Type56, phiên bản “copy” của AK-47 huyền thoại

Type56 thực tế là một bản “copy” của dòng súng AK-47 huyền thoại, được sản xuất bởi Trung Quốc, có những chỉ số và ngoại hình tương đồng với AK-47. Có thể thấy Type56 có nòng và ốp lót tay khá giống với AK-74 nhưng ngắn hơn một chút, có lưỡi lê gập vào, thân súng hoàn toàn là “lấy” của AK-47. Tuy thực tế khẩu súng này giống với AK-47 về chỉ số kỹ thuật nhưng trong game, nhà sản xuất đã làm lại các âm thanh của súng như tiếng nhả đạn, tiếng thay đạn, rút súng… hoàn toàn khác với AK-47 để tạo cảm giác mới lạ.

Clip trải nghiệm Norinco Type56

So sánh với AK-47 trong game, chúng ta thấy Type56 không hề thua kém các dòng AK-47, thậm chí nếu so với khẩu AK-47 cơ bản nhất của Đột Kích là AK-47 GP thì Type56 nhỉnh hơn hẳn. Khẩu súng “hàng nhái” này sở hữu tốc độ xả đạn cực nhanh và độ chính xác cao, độ giật thấp hơn AK-47, uy lực mạnh khi có thể headshot đối thủ chỉ bằng 1 viên ở mọi cự ly. Do vậy, khác với cách bắn thông thường của AK-47 là tap, thì người dùng Type56 sẽ có xu hướng Spray nhiều hơn. Tuy nhiên, khẩu súng này đạt độ chính xác rất thấp khi chạy, do đó game thủ sử dụng nên hạn chế thói quen chạy bắn. Type56 sẽ thích hợp với các vị trí kê, di chuyển chậm hơn là lối bắn vừa chạy vừa xả như… TMP và 9A91.

So với AK-47 thì Type56 không hề thua kém, thậm chí còn nhỉnh hơn

Để sở hữu Type56, các bạn có thể dùng phiếu phần thưởng để đổi, với mức quy đổi là 80 phiếu cho 30 ngày sử dụng. Phiếu phần thưởng hiện nay không còn khó kiếm như trước nữa nên để sở hữu khẩu súng này cũng khá là dễ dàng. Type56 xứng đáng là bản copy hoàn hảo của AK-47, đặc biệt với những ai yêu thích AK-47 CFS/WEM mà không có điều kiện sở hữu thì “sấy tạm” Type56 cũng là lựa chọn không tồi. Liệu sẽ có game thủ chuyên nghiệp nào sử dụng khẩu súng này tại CFEL sắp tới không ta?