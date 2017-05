Bị nhóm trai làng truy đuổi, cô gái trẻ tử vong

Chửi bậy nên bị một nhóm thanh niên truy đuổi, Đinh Văn Tâm đã chở Phan Thị Xuân và Nguyễn Thị Ánh bỏ chạy. Sau đó, xe máy của Tâm va chạm với xe máy của Sang khiến chị Xuân ngã xuống đường, tử vong vì nứt hộp sọ.

Ngày 25/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Xuân Sang (SN 1994, trú xã Nghĩa An, Nghĩa Đàn, Nghệ An) và các đồng phạm bị Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố tội danh “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”.

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 22h ngày 7/7/2016, anh Trịnh Văn Tâm (SN 1991) đi xe máy chở chị Phan Thị Xuân (SN 1993) và Nguyễn Thị Ánh đi qua quán nước mía ở xóm Hồng Khánh, xã Nghĩa Khánh (Nghĩa Đàn, Nghệ An). Tâm định dừng xe vào uống nước nhưng chị Xuân không đồng ý và bảo “muốn đi về”. Lúc này, Hồ Quang Thiên và nhóm bạn của mình đang ngồi trong quán, nói “Vào đây uống nước mía, về làm chi”. Tâm không vào mà chở Xuân, Ánh về, được một đoạn thì quay đầu lại chửi bậy.

Hồ Quang Thiên nói với Nguyễn Xuân Sang và đám bạn của mình là Tâm chửi mọi người. Nghe vậy, Nguyễn Xuân Sang đứng dậy hô “Đuổi theo, đập chết hắn đi”. Ngay sau đó, Sang lấy xe máy chở Trương Duy Thành (SN 1998), Trần Ngọc Tài (SN 1997) chở Phạm Đình Nghĩa (SN 1996), Lê Đình Hoàng (SN 1996, cùng trú tại xã Nghĩa An, Nghĩa Đàn) chạy xe một mình đuổi theo anh Tâm.

Anh Tâm điều khiển xe với tốc độ khoảng từ 70-80km/h lạng lách để cản đường xe nhóm Sang vượt lên. Lê Đình Hoàng đi từ phía sau lên ép bên trái, Nguyễn Xuân Sáng ép bên phải xe máy Tâm, Trần Ngọc Tài đi phía sau vượt lên chặn xe Tâm. Khi vượt lên, bánh trước xe máy của Tài đâm trúng ống bô xe Hoàng rồi vượt qua xe máy Tâm khoảng 30m thì ngã ra đường.

Nguyễn Xuân Sang bị đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An đề nghị mức án từ 9-10 năm tù về tội "Giết người"

Tâm điều khiển xe sang bên phải đường để tránh xe Tài. Cùng lúc, xe máy của Sang vượt lên từ bên phải nên bánh trước xe Sang va chạm vào bên phải xe Tâm khiến hai xe máy ngã xuống đường. Tâm, chị Xuân và chị Ánh bất tỉnh. Nhóm của Sang lên xe rời hiện trường. Chị Xuân bị thương nặng ở đầu, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó do bị nứt, vỡ xương hộp sọ.

Nguyễn Xuân Sang, Trương Duy Thành, Trần Ngọc Tài, Phạm Đình Nghĩa, Lê Đình Hoàng lần lượt bị bắt giữ để phục vụ điều tra. Sau nhiều lần thay đổi quyết định khởi tố bị can của cơ quan cảnh sát điều tra, Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố Nguyễn Xuân Sang, Lê Đình Hoàng, Trần Ngọc Tài ra trước pháp luật tội “Giết người”; Trương Duy Thành, Phạm Đình Nghĩa bị truy tố tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Tại phiên tòa, Nguyễn Xuân Sang khai, việc sử dụng xe máy để truy đuổi anh Tâm là nhằm đánh “dằn mặt” vì nghe nói anh Tâm chửi mình. Các bị cáo còn lại không trực tiếp nghe anh Tâm chửi mình nhưng khi nghe Hồ Quang Thiên nói rồi Nguyễn Xuân Sang hô hào “Đuổi theo đập chết hắn đi” liền dùng xe máy đuổi theo với mục đích đánh anh Tâm chứ không phải cố tình gây ra cái chết cho chị Xuân.

Sau khi sự việc xảy ra, các bị cáo đã tác động gia đình bồi thường 150 triệu đồng tiền mai táng phí và tổn thất tinh thần như yêu cầu của đại diện hợp pháp người bị hại.

Trịnh Văn Tâm - người điều khiển xe máy chở chị Phan Thị Xuân và Nguyễn Thị Ánh có mặt tại phiên tòa với tư cách là người làm chứng

Đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An giữ quyền công tố tại phiên tòa cho rằng, việc truy tố Nguyễn Xuân Sang, Lê Đình Hoàng, Trần Ngọc Tài tội “Giết người” là phù hợp với diễn biến sự việc, phù hợp với kết quả điều tra cũng như lời khai của các bị cáo, các nhân chứng.

Đại diện Viện KSND đề nghị mức án từ 9-10 năm tù đối với Nguyễn Xuân Sang, từ 8-9 năm tù đối Lê Đình Hoàng, từ 7-8 năm tù đối với Trần Ngọc Tài; đề nghị mức án 4 tháng tù (bằng thời gian tạm giam) đối với Phạm Đình Nghĩa, từ 3-6 tháng tù đối với Trương Duy Thành về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Các luật sư bào chữa cho Nguyễn Xuân Sang, Lê Đình Hoàng và Trần Ngọc Tài cho rằng, truy tố các bị cáo tội “Giết người” là chưa phù hợp. Trong vụ án này, chị Xuân không phải là mục tiêu truy đuổi của nhóm thanh niên. Nạn nhân tử vong là do xe anh Tâm va chạm vào xe của bị cáo Sang chứ không phải là bị cáo Sang chủ đích lao xe vào gây ra vụ tai nạn. Bởi vậy, đây là một vụ tai nạn giao thông gây hậu quả chết người chứ không phải là vụ án giết người.

Các luật sư cũng cho rằng, cần xem xét trách nhiệm của Trịnh Văn Tâm bởi chính Tâm cũng đã có hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ như: chở 3 người, đang di chuyển bằng xe máy mà không đội mũ bảo hiểm, chạy xe với tốc độ cao, lạng lách đánh võng…

Sau khi nghe các bên tranh luận, nhận thấy đây là vụ việc phức tạp, có nhiều quan điểm trái chiều, HĐXX cần nhiều thời gian để xem xét nên quyết định kéo dài thời gian nghị án. Sáng 26/5, HĐXX sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ án.

Hoàng Lam