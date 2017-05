Trải nghiệm giao diện quay quả cầu may mắn mới của Đột Kích

Tại cơ quan điều tra, 4 đối tượng khai nhận, do mâu thuẫn trong làm ăn kinh doanh vận tải hàng măng khô nên đã rải đinh để dằn mặt đối thủ. Tuy nhiên, khi xe tải của tài xế Mạnh bị dính đinh phải thay lốp thì các đối tượng “bắt chẹt” với giá cắt cổ khoảng 30 triệu đồng.

Hai người đi xe máy sang đường một cách vô cùng bất cẩn, đi thẳng vào đầu xe khách hai tầng đang lao tới. Rất may là ôtô đã kịp phanh từ xa nên chỉ đâm vào xe máy rồi dừng lại; nếu không, tai nạn sẽ trở nên vô cùng thảm khốc. Sự việc xảy ra tại Hà Tĩnh.

Ông Sỹ nói: "Tôi gửi đơn tố cáo đã gần 2 tháng nhưng Công an huyện Phú Quốc vẫn chưa trả lời. Đến ngày 15/5, Trưởng Công an huyện này ra quyết định xử phạt tôi về tội đánh công an Huy. Tôi không đồng ý với quyết định đó nên đã nộp đơn khởi kiện ra tòa".