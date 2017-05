Nga bắt 4 nghi phạm khủng bố IS âm mưu đánh bom Moscow

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm nay 25/5 đã bắt giữ 4 nghi phạm khủng bố là thành viên của một nhóm có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) khi chúng chuẩn bị tấn công hệ thống giao thông công cộng tại thủ đô Moscow.

Một vụ bắt giữ của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (Ảnh: Sputnik)

“Ngày 25/5, tại Moscow, FSB đã bắt giữ 4 thành viên mang quốc tịch Nga và các nước Trung Á của một nhóm khủng bố. Những tên này đang chuẩn bị tiến hành các cuộc tấn công khủng bố bằng các thiết bị nổ tự chế nhằm vào hệ thống giao thông công cộng tại Moscow”, Sputnik dẫn thông báo của FSB cho biết.

Theo FSB, nhóm khủng bố trên hiện do các phần tử khủng bố IS dẫn dắt và chỉ huy. 4 tên bị bắt dự tính sẽ tới Syria để tham gia chiến đấu cho phiến quân IS sau khi thực hiện các vụ tấn công khủng bố tại Moscow.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết họ đã phát hiện ra một cơ sở chế tạo bom và các thiết bị nổ được chuẩn bị sẵn trong quá trình bắt giữ 4 nghi phạm. Ngoài ra, FSB còn phát hiện ra nhiều vũ khí, đạn dược, lựu đạn và các tài liệu tuyên truyền như sách báo, video mang tư tưởng cực đoan và khủng bố khi lục soát nơi ở của những tên này.

Nga đã đẩy mạnh các biện pháp tăng cường an ninh sau vụ đánh bom khủng bố nhằm vào ga tàu điện ngầm ở thành phố St. Petersburg hồi đầu tháng 4 khiến 16 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Vụ đánh bom này là một trong số những vụ khủng bố đẫm máu nhất xảy ra tại Nga trong những năm gần đây.

Thành Đạt