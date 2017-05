Minh Nhí: 'Tôi ngại bị so sánh với NSƯT Hữu Châu'

Diễn viên hài áp lực khi đóng phim về người chuyển giới - cùng môtíp nhân vật nghệ sĩ Hữu Châu đã thể hiện thành công.

Minh Nhí vừa tham gia phim Xóm trọ 3D do NSND Hồng Vân sản xuất, khai thác cuộc sống của những người chuyển giới, đồng tính. Bộ phim dựa trên vở hài kịch cùng tên ra đời đầu năm 2015, đạo diễn là Hoàng Tuấn Cường.

* Minh Nhí áp lực khi vào vai chuyển giới

Nghệ sĩ đóng vai má Lâm, chủ một nhà trọ. Minh Nhí cho biết so với vai bà bầu Lệ Liễu trong phim Lô tô của Nghệ sĩ Ưu tú Hữu Châu, nhân vật mới của anh có nhiều nét tương đồng như: cùng thuộc cộng đồng LGBT, là người trải đời, chịu nhiều va vấp trong cuộc sống. Do đó, diễn viên hài e ngại khi phim công chiếu, khán giả sẽ so sánh hai nhân vật.

"Tôi áp lực khi diễn vai này. Anh Châu là diễn viên nhà nghề, trong giới ai cũng nể", Minh Nhí tâm sự. Tuy nhiên, anh cho rằng phim của Hữu Châu chủ yếu khắc họa chân dung một nhân vật, còn phim Xóm trọ 3D tập hợp nhiều phận đời khác nhau. Anh hy vọng khán giả khi xem phim sẽ nhận ra sự khác biệt.

Minh Nhí (trái) và diễn viên Anh Vũ trên trường quay.

Diễn viên hài kể anh và Hữu Châu có mối quan hệ tốt đẹp. Khi Lô tô công chiếu cuối tháng 3, anh đến dự buổi ra mắt phim để ủng hộ Hữu Châu và học trò - diễn viên Minh Dũng. Hữu Châu cũng thường xuyên hỏi thăm tình hình đóng phim của Minh Nhí.

* Việt Hương, Hồng Vân, Minh Nhí trên trường quay

Tham gia phim chiếu rạp, diễn viên sinh năm 1964 sợ bản thân diễn thiếu kiềm chế do đã quen với sân khấu. Trước khi ký hợp đồng, anh bắt đạo diễn phải góp ý thẳng thắn với mình nếu diễn xuất bị lố. Anh cũng gặp áp lực vì đóng phim của Hồng Vân sản xuất. "Làm việc với người ngoài không sao, nhưng với bạn thân thì lỡ có chuyện không vui sẽ rất áy náy. Tôi phải cố gắng để khán giả nếu chê tôi cũng ít thôi", anh nói.

Xóm trọ 3D nói về khu trọ dành riêng cho những người đồng tính, chuyển giới. Chủ nhà trọ là người đàn ông có biệt danh má Lâm với người em gái tên Na (Maya đóng). Những người ở trọ đa số là lao động chân tay, vất vả mưu sinh. Một chàng trai tên Phong (Huy Khánh) tình cờ đến xóm trọ. Nhiều câu chuyện hàng ngày ở đây đã làm Phong nghĩ khác về những người quanh mình.

Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 30/6.

Tam Kỳ