Dự báo thời tiết 25/5: Miền Bắc mát mẻ, miền Trung mưa rất to

Dự báo thời tiết 25/5: Hôm nay miền Bắc giảm mưa, thời tiết mát mẻ dễ chịu trong khi miền Trung sẽ có mưa to đến rất to hết ngày mai.

Trong hôm qua, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên ở các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Một số nơi có lượng mưa lớn như: Bắc Yên 73mm, Yên Châu 85mm, Hà Giang 70mm, Mẫu Sơn 116mm...

Mưa lớn khiến mực nước trên thượng lưu sông Thao, sông Lô lên chậm, biên độ lũ lên từ 0,5-1m.

Miền Bắc sẽ có ngày mát mẻ dễ chịu trong khi miền Trung có mưa to

Hôm nay, khi rãnh thấp di chuyển sâu vào các tỉnh Bắc Trung Bộ, các tỉnh Bắc Bộ chỉ có mưa vào buổi sáng, đến chiều mưa giảm nhanh, không khí mát mẻ dễ chịu.

Nhiệt độ cao nhất toàn miền Bắc hôm nay phổ biến 28-31 độ C, trong đó thủ đô Hà Nội và Ninh Bình có nhiệt độ cao nhất.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đêm qua đến hết ngày mai dự báo có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo mực nước thượng lưu sông Thao, sông Lô hôm nay tiếp tục lên với biên độ lũ lên từ 1 đến 2m; thượng lưu sông Mã, sông Cả, sông La, sông Gianh, sông Kiến Giang sẽ lên từ 2 đến 4m.

Đỉnh lũ trên sông Thao và sông Lô đều ở mức dưới BĐ1; ở thượng lưu sông Gianh và sông Kiến Giang lên mức BĐ1 và trên BĐ1.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, sạt lở đất có khả năng xuất hiện tại khu vực miền núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An.

Tại Nam Bộ, nhiệt độ ban ngày hôm nay thấp hơn hôm qua 1 đô, ở mức 31-34 độ C. Sau đó vào chiều tối lại tiếp diễn mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

M.Anh