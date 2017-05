Thuốc chữa rối loạn tiểu tiện gây phản ứng tâm thần

Nhiều rối loạn tiểu tiện như són tiểu, tiểu khó, tiểu không hết, dòng nước tiểu yếu, không kìm nén được tiểu tiện...

Nhiều rối loạn tiểu tiện như són tiểu, tiểu khó, tiểu không hết, dòng nước tiểu yếu, không kìm nén được tiểu tiện... thường xảy ra ở những người mắc bệnh lý tại tuyến tiền liệt và khả năng kiểm soát bàng quang kém như suy nhược chức năng, co cứng do nguyên nhân thần kinh.

Các trường hợp này thường được chỉ định dùng thuốc điều chỉnh rối loạn tiểu tiện oxybutynin do có tác dụng chống co thắt mạnh, kháng cholinnergic (có tác dụng làm cho chất dẫn truyền thần kinh acetyl cholin bị phong tỏa và không thể truyền tín hiệu để tạo ra cơn co bàng quang bất thường).

Oxybutynin được bào chế dưới dạng thuốc viên, siro và miếng dán. Tùy thuộc vào tình trạng bệnh cụ thể của từng trường hợp mà bác sĩ chỉ định liều dùng phù hợp.

Tuy nhiên, thuốc không được dùng trong trường hợp bị mắc bệnh tăng nhãn áp, còn gọi là thiên đầu thống, hoặc đi tiểu khó do u xơ tiền liệt tuyến, bệnh nhân bị nhược cơ nặng, trương lực ruột kém, viêm phế quản mạn và không dùng cho trẻ em dưới 5 tuổi.

Cũng giống như các thuốc kháng cholinnergic khác, thuốc có thể gây khô miệng, rối loạn thị giác, ảo giác, ảo tính, tim đập nhanh, co giật, ban da... Ngoài ra, một tác dụng phụ nghiêm trọng cần được chú ý là phản ứng tâm thần như nhầm lẫn, kích động, lo lắng, ác mộng, hoang tưởng, trầm cảm và lệ thuộc thuốc (ở người có tiền sử lạm dụng thuốc hoặc chất gây nghiện).

Mặc dù, sử dụng miếng dán oxybutynin có thể làm giảm phơi nhiễm với thuốc nhưng các phản ứng phụ về tâm thần vẫn được báo cáo và cần cảnh giác như các dạng bào chế khác.

Với những tác dụng phụ về tâm thần của loại thuốc này, bác sĩ kê đơn điều trị bệnh cần thông báo cho người bệnh cần hướng dẫn cụ thể thời điểm, cách thức sử dụng vì có thể ảnh hưởng đến khả năng lái xe gây mất an toàn.

Đối với người bệnh đang sử dụng thuốc gặp những triệu chứng tâm thần như trên thì cần thông báo cho bác sĩ điều trị để giảm liều hoặc thay thế bằng loại thuốc khác có cùng công dụng.

Theo SK&ĐS