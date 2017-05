Trích lập dự phòng rủi ro - "của để dành" chứ không mất đi

Ông Võ Văn Thuần, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát NHNN TPHCM cho biết, hiện hoạt động của các ngân hàng còn nhiều khó khăn nên phải trích lập dự phòng rủi ro cao dẫn đến lợi nhuận thấp. Khi nào ngân hàng xử lý xong những tồn đọng thì phần trích lập ấy sẽ trở về phần thu nhập. Đây là phần "của để dành" chứ không mất đi.

Nam A Bank đã công bố báo cáo tài chính năm 2016 - năm của những biến động và thách thức trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Tuy nhiên, dưới định hướng của Ban Lãnh đạo cùng sự quyết tâm của tập thể cán bộ nhân viên, Nam A Bank đã hoàn thành năm 2016 với những kết quả đáng ghi nhận.

Nam A Bank đã hoàn thành năm 2016 với những kết quả đáng ghi nhận

Theo đó, tính đến 31/12/2016, tổng quan tình hình kinh doanh của Nam A Bank có những điểm sáng nhất định. Tổng tài sản đạt 42.852 tỷ đồng, tăng 20,8% so với năm 2015 và đạt 107,1% kế hoạch. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 34.114 tỷ đồng, tăng 40,0% so với năm 2015, đạt 119,7% kế hoạch. Doanh số thanh toán quốc tế đạt 204,0 triệu USD, tăng trưởng 142,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 136,0% kế hoạch, trong đó, doanh số phát hành L/C đạt 31,5 triệu USD.

Chất lượng dịch vụ cũng là mục tiêu Nam A Bank không ngừng chú trọng. Trong năm qua, Ngân hàng đã mở rộng mạng lưới thành công với 9 điểm giao dịch mới và hoàn thành 100% kế hoạch đổi mới hình ảnh trụ sở các đơn vị kinh doanh theo tiêu chuẩn ngân hàng hiện đại với không gian sang trọng, tích hợp hệ thống giao dịch tiết kiệm thời gian Branch Teller – phòng chờ VIP – ATM – tư vấn tại chỗ. Điều này giúp tinh gọn hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian tối đa cho khách hàng. Do đó, không quá bất ngờ khi hệ khách hàng của Nam A Bank tại thời điểm 31/12/2016 tăng 52.733 tương ứng 20% so với đầu năm, nâng tổng số khách hàng lên 267.058. Chính sự khác biệt trong việc đồng bộ chất lượng dịch vụ của Ngân hàng đã giúp gia tăng sự trung thành của khách hàng, góp phần thúc đẩy các chỉ số tài chính ngày một tốt hơn. Năm qua, Nam A Bank cũng đã được Tổ chức UKAS (United Kingdom Accreditation Service) trao chứng nhận ISO 9001:2015 với hai lĩnh vực cốt lõi là quản lý hoạt động tín dụng và huy động tiền gửi.

Trong năm qua, Nam A Bank đã mở rộng mạng lưới thành công với 9 điểm giao dịch mới và hoàn thành 100% kế hoạch đổi mới hình ảnh trụ sở các đơn vị kinh doanh

Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ xấu của Nam A Bank cũng luôn được kiểm soát dưới mức 3% so với tổng dư nợ và nằm trong mức an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Nam A Bank hướng đến xây dựng hệ thống quản trị rủi ro, từng bước áp dụng các tiêu chuẩn của Basel II nhằm đảm bảo sự an toàn, lành mạnh trong hệ thống, đồng thời đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế. Theo tiêu chuẩn của Basel II, công tác phân loại, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro là việc làm cần thiết đối với các ngân hàng nhằm chủ động được các rủi ro có thể xảy ra. Hiện tại, Nam A Bank đã thực hiện công tác phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro. Trong năm 2016, ngân hàng đã trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước 482 tỷ, tăng so với đầu năm. Đây cũng là lý do chính dẫn đến lợi nhuận trước thuế năm 2016 của Nam A Bank đạt 45 tỷ đồng.

Đứng ở góc độ Cơ quan quản lý, ông Võ Văn Thuần, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Nhà nước TPHCM cho biết, thời gian qua, dù tổng tài sản Ngân hàng còn thấp nhưng đã có lộ trình phát triển khả quan. Hiện hoạt động của các ngân hàng còn nhiều khó khăn nên phải trích lập dự phòng rủi ro cao dẫn đến lợi nhuận có thấp đi so với kế hoạch đã đề ra. Khi nào ngân hàng xử lý xong những tồn đọng thì phần trích lập ấy sẽ trở về phần thu nhập. Đây là phần "của để dành" chứ không mất đi.

Khép lại năm 2016, với mục tiêu phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020, Nam A Bank định hướng trở thành Ngân hàng số (Digital Bank) theo hướng Omni-Channel, tiến đến khẳng định sự khác biệt bằng yếu tố công nghệ với tiêu chí Tiện lợi - An toàn. Theo định hướng xuyên suốt đó, ngay từ đầu năm, Nam A Bank đã triển khai và giới thiệu phiên bản Mobile Banking 2.0 mới với đầy đủ tiện ích của một ngân hàng hiện đại, tăng cường khả năng bảo mật bằng cách cá thể hóa thiết bị của khách hàng, mã hóa toàn bộ dữ liệu trên đường truyền, chống lại sự xâm nhập trái phép thông qua phương thức xác thực đa lớp.

Nam A Bank định hướng trở thành Ngân hàng số (Digital Bank) theo hướng Omni-Channel

Nâng cấp hệ thống Công nghệ thông tin định kỳ và thiết lập trung tâm dữ liệu dự phòng tại Công viên phần mềm Quang Trung từ năm 2015 cũng đã giúp Nam A Bank tự tin rất nhiều trong việc đảm bảo cung cấp dịch vụ liên tục cho khách hàng. Đồng thời, Nam A Bank còn phối hợp với Tổ chức thẻ quốc tế Mastercard triển khai tiện ích xác thực giao dịch thẻ trực tuyến (3D Secure) dành cho chủ thẻ Nam A Bank Mastercard, cung cấp giải pháp bảo mật khi giao dịch tại các website có tham gia dịch vụ “Mastercard SecureCode”. Bên cạnh đó, Ngân hàng còn triển khai kế hoạch làm mới website, tích hợp đa chức năng như đăng ký mở tài khoản/vay trực tuyến, đăng ký và gửi thông tin yêu cầu mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, công cụ tính toán lãi suất, dự kiến số tiền vay...

Việc tăng cường ứng dụng công nghệ toàn diện vào các sản phẩm - dịch vụ nhằm tối ưu hóa trải nghiệm và lợi ích cho khách hàng song song với việc phát triển dịch vụ ngân hàng truyền thống. Đây cũng chính là mục tiêu ngắn hạn hỗ trợ cho định hướng lâu dài đưa Nam A Bank trở thành một trong những Ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam trong tương lai không xa.

Thùy Trang