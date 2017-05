Dàn Bond girl nóng bỏng của Roger Moore trên màn ảnh

Nhân vật điệp viên 007 của cố tài tử sánh đôi cùng nhiều mỹ nhân.

Live and Let Die (1973) là phim đầu tiên Roger Moore thủ vai James Bond. Nữ diễn viên Madeline Smith vào vai Miss Caruso - một điệp viên người Italy qua đêm cùng 007 ở đầu phim. Madeline chia sẻ cô cảm thấy ngượng khi phải diễn với trang phục hở hang, trong lúc vợ của Moore có mặt trên trường quay.

Solitaire (Jane Seymour) là nhân vật nữ chính trong Live and Let Die, phục vụ cho tiến sĩ Kananga - một chính trị gia biến chất. Cô có thể tiên đoán tương lai qua các lá bài, nhưng mất đi khả năng sau cuộc ân ái đầu tiên trong đời (với Bond). Về sau, Solitaire đi theo chàng điệp viên để chống lại chủ mình. Sinh năm 1951, Jane Seymour là một trong các nàng Bond girl có sự nghiệp điện ảnh thành công với một giải Emmy và hai giải Quả Cầu Vàng.

Một năm sau Live and Let Die, Roger Moore trở lại với vai điệp viên trong The Man with the Golden Gun (1974). Bond girl lần này là Mary Goodnight (Britt Ekland) - một điệp viên non kinh nghiệm hỗ trợ 007 trong nhiệm vụ. Cô nàng nhiều lần bày tỏ tình cảm với anh nhưng đều bị chối từ, thậm chí còn mắc kẹt trong tủ áo khi Bond ở với cô gái khác. Tuy nhiên, ở cuối phim, Goodnight và chàng điệp viên có cảnh lãng mạn trên một chiếc tàu.

Trong The Spy Who Loved Me (1977), James Bond chiến đấu với một kẻ muốn hủy diệt thế giới và tạo ra nền văn minh mới dưới nước. Điệp viên Anya Amasova (Barbara Bach) người Nga giúp đỡ anh, dù cô thề sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ giết Bond để trả thù cho người tình bị 007 sát hại ở đầu phim. Tuy nhiên, cuối cùng cô tha thứ cho chàng điệp viên và có tình cảm với anh.

Moonraker (1979) kể về cuộc chiến của Bond với một ác nhân muốn tận diệt loài người bằng cách thả khí độc vào khí quyển. Holly Goodhead (Lois Chiles) là một đặc vụ CIA được cài vào để điều tra vụ việc. Phim có cảnh hài hước khi Bond và Goodhead quan hệ trên tàu con thoi đang du hành ngoài không gian, trong lúc các vị sếp liên lạc với họ từ mặt đất.

Bond girl trong For Your Eyes Only (1981) là Melina Havelock (Carole Bouquet) - một mỹ nhân người Anh lai Hy Lạp, chứng kiến cha mẹ mình bị ám sát bởi một tay sát thủ Cuba. Cô lần theo hắn và báo thù thành công, nhưng phải nhờ đến sự giúp đỡ của Bond để thoát ra. Nhân vật gây ấn tượng bởi cá tính mạnh, có khả năng chiến đấu với kẻ xấu.

Nữ diễn viên Thụy Điển Maud Adams là người duy nhất thủ vai Bond girl trong hai phim khác nhau. Trong The Man with the Golden Gun, nhân vật của cô bị sát hại ở giữa phim. Đến Octopussy (1983), minh tinh thủ vai chính Octopussy - một quý bà giàu có hành nghề buôn lậu trang sức. Cô còn là chủ một giáo phái, sống cùng nhiều phụ nữ xinh đẹp trước khi vướng vào lưới tình của James Bond.

Roger Moore đã 58 tuổi khi đóng A View to a Kill (1985), trở thành James Bond già nhất màn ảnh. Mỹ nhân đóng cặp - Tanya Roberts - kém ông đến 28 tuổi. Cô thủ vai Stacey Sutton - con gái một tỷ phú dầu hỏa ở California (Mỹ). Sau cái chết của vị tỷ phú, công ty của ông bị Max Zorin chiếm đoạt. Hắn muốn hủy diệt thung lũng Silicon, nơi tập trung sản xuất nhiều thiết bị công nghệ cao của Mỹ. Sutton giúp Bond ngăn chặn âm mưu này. Ở cuối phim, hai người có cảnh trớ trêu khi đang tắm chung thì bị các đặc vụ khác phát hiện.