Mất mạng vì 9 nhát chém từ người ngồi sau xe máy

Vờ dẫn đường bạn nhậu mới quen đi mua trâu bò, đến đồi chè vắng, kẻ nghiện ma túy từ phía sau chém 9 nhát đoạt mạng người lái xe máy chở mình.

Sáng 25/5, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết Trần Hữu Dũng (36 tuổi) - nghi can sát hại anh Nguyễn Văn Sơn (46 tuổi, thương lái buôn trâu bò) đã bị bắt.

Vài ngày trước, Dũng quen anh Sơn trong cuộc nhậu, nói biết một người ở xã Cẩm Sơn có nhu cầu bán trâu nên dẫn đường giới thiệu. Trưa 24/5, Dũng ngồi sau xe máy anh Sơn đi vào khu vực xóm 9, xã Cẩm Sơn.

Dũng khai tới đồi chè sát bên đường, lợi dụng địa bàn vắng vẻ đã cầm hung khí chém 9 nhát, tấn công anh Sơn tới chết. Dũng lấy xe máy đưa về phòng trọ giấu.

Thi thể của anh Sơn được người dân phát hiện sau đó. Vài giờ sau khi tiếp nhận vụ án, cảnh sát đã lần ra Dũng là thủ phạm.

Chiếc xe máy của nạn nhân tại phòng trọ của Dũng. Ảnh: CTV.

Theo công an, Dũng nghiện ma tuý, từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Vụ án đang được công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra.