Công Lý nhập vai thầy lang kêu gọi phát hiện sớm ung thư

Diễn xuất tài tình của Công Lý trong chương trình “Không ai phải sợ” không chỉ mang lại những tiếng cười sảng khoái mà còn truyền tải những thông điệp về sức khỏe, khuyến cáo cùng cộng đồng nên tầm soát ung thư sớm nhất khi có thể.

“Ung thư không đáng sợ nếu phát hiện sớm”

Nghệ An là điểm dừng chân thứ 6 của chiến dịch Không ai phải sợ do Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc (286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm soát ung thư.

Chương trình có sự đồng hành của các nghệ sĩ tên tuổi như Công Lý, Vân Dung, Xuân Hinh và nhiều nghệ sĩ hài nhà hát kịch Hà Nội. Các tiết mục hài kịch đặc sắc đã mang đến những phút giây thư giãn thú vị, thoải mái, đầy ý nghĩa cho gần 1.200 người dân xứ Nghệ vào tối ngày 20/05.

NS Quân Anh, Công Lý, Vân Dung diễn xuất tài tình trên sân khấu

Trong đó, tiểu phẩm “Đặt tên cho con” với sự tham gia của NS Vân Dung, Công Lý, Quân Anh đã mang lại cho khán giả những tràng cười không ngớt. Vào vai một lang băm khôn lỏi, nghệ sĩ Công Lý đã dạy cho bà mẹ 9 con Vân Dung một bài học đắt giá vì tội chỉ thích đẻ con trai mà quên đi việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân và các con hiện tại.

Trong đêm diễn, NS Công Lý chia sẻ: “Những năm gần đây, tôi đã phải chia tay rất nhiều đồng nghiệp, người anh, người bạn của mình vì căn bệnh ung thư quái ác. Đây cũng là một trong những lý do mà tôi nhận lời đồng hành cùng Bệnh viện Thu Cúc trong chiến dịch này. Nhờ các bác sĩ của bệnh viện, tôi đã ý thức được rằng, ung thư không đáng sợ nếu phát hiện sớm. Nhiều bệnh ung thư có thể chữa được. Vì vậy, bà con hãy chủ động khám tầm soát ung thư định kỳ, chủ động đối phó với ung thư.”

NS Công Lý cũng cho biết thêm, anh và các nghệ sĩ đồng hành cùng chương trình sẽ dùng những tác phẩm hài kịch để truyền tải những thông điệp về sức khỏe, khuyến cáo cùng cộng đồng nên tầm soát ung thư sớm nhất khi có thể.

Người dân hào hứng khi được chụp ảnh thảm đỏ cùng các nghệ sĩ nổi tiếng

Hơn 500 người dân Nghệ An được tầm soát ung thư miễn phí

Trước đó, vào sáng ngày 20/05, hơn 500 người dân quê Bác đã được khám tầm soát ung thư hoàn toàn miễn phí bởi các chuyên gia ung bướu giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Thu Cúc.

Với nam giới, danh mục khám bao gồm: xét nghiệm máu PSA (dấu ấn ung thư tuyến tiền liệt), chụp X-quang phổi (phát hiện các bệnh lý ở phổi); với nữ: xét nghiệm máu CA153 (dấu ấn ung thư vú), siêu âm tuyến vú (phát hiện bệnh lý ở tuyến vú). Ngoài ra, người bệnh còn được tư vấn sức khỏe với đội ngũ bác sĩ giỏi của bệnh viện. Sau buổi khám, đa số người dân cho biết đã hiểu đầy đủ hơn về tầm quan trọng của việc tầm soát ung thư sớm.

Sự kiện thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo người dân

Bà Bùi T. H - Phường Hưng Dũng, thành phố Vinh cho biết: “Tôi đến đây từ 7h sáng. Hôm nay là lần đầu tiên tôi được khám tầm soát ung thư. Trước đây tôi cứ nghĩ bị ung thư là sẽ chết nhưng bây giờ tôi thay đổi suy nghĩ rồi. Nếu khám tầm soát ung thư định kỳ sẽ phát hiện được sớm ung thư, từ đó có cơ hội chữa khỏi.”

Ông Lê A. T - thị xã Cửa Lò, Nghệ An: “Tôi cũng như tất cả người dân Nghệ An rất vui mừng vì được khám tầm soát ung thư miễn phí. Nhờ chương trình ý nghĩa của Bệnh viện Thu Cúc mà chúng tôi đã hiểu rõ hơn về căn bệnh ung thư, về cách phòng và phát hiện sớm bệnh.”

Theo thống kê của Báo Nghệ An, Hà Tĩnh và Nghệ An là 2 tỉnh có số người mắc ung thư lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ. Trong đó, tại Nghệ An, mỗi năm có hơn 5.000 trường hợp mắc mới ung thư. Tỉ lệ mắc ung thư ở nam giới cao gấp 2 - 3 lần so với nữ giới.

Chính vì vậy, chiến dịch nâng cao nhận thức về tầm soát ung thư của Bệnh viện Thu Cúc đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân.