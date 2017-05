Phiên giao dịch sáng nay 25/5, giá vàng SJC điều chỉnh tăng khi giá vàng thế giới đi xuống. Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng vào diễn biến khả quan của giá vàng trong ngắn hạn trước những bất ổn chính trị và an ninh quốc gia chính sự thế giới.

Mở cửa thị trường vàng sáng nay 25/5, giá vàng SJC tại Hà Nội được một số doanh nghiệp vàng lớn niêm yết giao dịch ở mức 36,42 triệu đồng/lượng (mua vào) - 36,5 triệu đồng/lượng (bán ra) đối với giao dịch bán lẻ và 36,43 triệu đồng/lượng - 36,49 triệu đồng/lượng đối với giao dịch bán buôn.

Các mức giá này tăng mỗi chiều 40.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Tương tự, tại TPHCM, giá vàng SJC được doanh nghiệp niêm yết giao dịch ở mức 36,34 triệu đồng/lượng - 36,54 triệu đồng/lượng, tức tăng mỗi chiều 30.000 đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước phiên sáng nay ngược hoàn toàn so với sáng qua. Sáng hôm qua, khi giá vàng thế giới tăng thì giá vàng trong nước điều chỉnh giảm.

Giá vàng SJC lại tăng ngược chiều thế giới

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng SJC tại Hà Nội được doanh nghiệp vàng niêm yết ở mức 36,38 triệu đồng/lượng (mua vào) - 36,46 triệu đồng/lượng (bán ra) đối với giao dịch bán lẻ và 36,39 triệu đồng/lượng - 36,45 triệu đồng/lượng đối với giao dịch bán buôn.

Tại TPHCM, giá vàng SJC chốt ở mức 36,31 triệu đồng/lượng - 36,51 triệu đồng/lượng.

Phiên hôm qua, bất chấp hiệu ứng tăng giá liên tiếp của thị trường thế giới (mức tăng khoảng 10 USD/ounce so với phiên trước) do sự suy yếu của đồng bạc xanh và những bất ổn an ninh từ nước Anh, nhưng giá vàng trong nước lại không nhận được tín hiệu tăng tương xứng. Do nhu cầu đầu tư mỏng chưa tạo động lực thúc đẩy thị trường nội tại. Cũng bởi vậy sau khi duy trì mức ổn định ở đầu phiên, giá vàng chuyển dần sang xu hướng giảm điểm về cuối phiên.

Ở khía cạnh khác, theo phân tích của DOJI, nhiều nhà đầu tư kỳ vọng vào diễn biến khả quan của giá vàng trong ngắn hạn trước những bất ổn chính trị và an ninh quốc gia chính sự thế giới.

Trên thế giới, lúc hơn 8h sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tại châu Á qua niêm yết của Kitco.com có biên độ giảm nhẹ 0,7 USD, giao dịch ở mức 1.257,9 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6 giảm 2,4 USD, tương đương 0,2%, xuống mức 1.253,1 USD/ounce. Trong phiên, giá vàng đã từng tăng lên mức 1.258 USD/ounce nhưng sau đó giảm xuống 1.255 USD/ounce, chỉ nửa giờ sau khi có tin về biên bản của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Hôm qua, giá vàng tăng đầu phiên nhưng sau đó quay đầu giảm sau khi biên bản của cuộc họp tháng 5 của Fed cho thấy đa số các quan chức của Fed đều muốn tăng lãi suất trong phiên họp vào giữa tháng sau.

Chỉ số ICE U.S. Dollar giảm 0,2% Sau khi biên bản của Fed được công bố, chỉ số ICE U.S. Dollar giảm 0,2%; còn thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm.

Về dài hạn giá vàng vẫn có thể tăng, nhưng trong ngắn hạn, theo dự báo của một số chuyên gia, nhiều khả năng giá vàng vẫn có thể đi xuống hơn nữa do thị trường ngày càng kỳ vọng Fed sớm tăng lãi suất.

An Hạ