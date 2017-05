Cô gái gốc Malaysia cover hit đình đám của Mỹ Tâm “gấy sốt”

Ngày 20 tháng 5 năm 2017, tại Tp. HCM Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prévoir Việt Nam (“Prévoir Việt Nam”) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (“NCB”) đã cùng phối hợp ra mắt sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Khang An Bảo Gia.

Viện Huyết học và Truyền máu TƯ khẳng định, có sự chênh lệch giá tới 6 lần do đơn vị chào hàng tính sai đơn giá.

Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án mạng xảy ra tại đồi chè (xóm 9, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An).