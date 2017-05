Nạn bơm chích tạp chất vào tôm: Chính quyền tỉnh Bạc Liêu quyết liệt vào cuộc

Doanh nghiệp nhà ông Nguyễn Quốc Cường (Cường đôla) và doanh nhân Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) đã cùng bán đi các dự án mà họ tâm huyết gầy dựng và được hy vọng như là chiếc 'máy in tiền' trong tương lai. Các DN quyết dứt nợ để thoát gánh nặng, tính toán chu kỳ làm ăn mới.

Dự báo thời tiết 24/5: Trong hôm nay và ngày mai, Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, các tỉnh miền Trung mưa to đến rất to, vùng núi cảnh báo nguy cơ sạt lở đất.