Nữ sinh lớp 9 được cứu khỏi tụ điểm mại dâm

Cô gái 15 tuổi mất tích nhiều ngày được cảnh sát phát hiện đang bị ép làm việc tại một tụ điểm mại dâm.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với Công an Nghệ An truy bắt nhóm người dụ dỗ, ép nữ sinh lớp 9 vào động mại dâm.

Công an đang lấy lời khai những người liên quan. Ảnh: T.Thanh.

Vào đầu tháng 5, gia đình bà Lê (huyện Quảng Xương, Thanh Hoá) trình báo công an địa phương về việc con gái 15 tuổi bị khuyết tật bẩm sinh bỗng nhiên mất tích.

Lần theo số điện thoại và các mối quan hệ của cô gái mới lớn này, ngày 10/5, cảnh sát phát hiện con gái bà Lê bị một số người lừa đưa vào làm việc tại tụ điểm mại dâm ở xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an Nghệ An đã giải cứu cô gái.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Lam Sơn