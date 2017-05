Nhím béo núc ních mắc kẹt giữa cổng nhà dân Anh

Bộ 3 huấn luyện viên The Face mùa 2 bị chỉ trích gay gắt ngay tại họp báo vì đến trễ 2 tiếng, trong khi đó khách mời The Face Thailand - Lukkade Metinee xuất hiện tại chương trình sớm hơn 10 phút so với thời gian bắt đầu.