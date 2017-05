Băng siêu trộm xe máy sa lưới, khởi tố 20 bị can

Muốn có nhiều tiền tiêu xài, nhưng với bản chất lười lao động, từ đầu năm 2016, Phan Ngọc Châu đã thành lập một băng nhóm chuyên phá khóa, thực hiện trộm 27 xe máy ở tỉnh Phú Yên và Gia Lai, gây lo lắng và bức xúc trong dư luận.

Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Phú Yên cho biết, vào khoảng 4/2016, nhân dân ở địa phương liên tục trình báo về việc bị kẻ gian phá khóa, trộm mất xe máy có giá trị lên hàng chục triệu đồng.

Lực lượng Công an tỉnh Phú Yên trao trả xe lại cho người bị mất

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Phú Yên đã vào cuộc điều tra. Bằng biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng, theo dõi các đối tượng tình nghi, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ các đối tượng gồm: Phan Ngọc Châu cầm đầu (1994), Lương Công Tới (1994), Phan Tấn Tài (1988), Nguyễn Ngọc Cường (1999), Lê Văn Huân(1991), Phan Tấn Tú (1983), Châu Văn Hùng (1989), Nguyễn Kim Thành (1996), Nguyễn Việt Cường (1999), Huỳnh Văn Cường(1999), Nguyễn Công Đăng (1994), Lê Thanh Hảo (1991), Đoàn Tuấn Vũ (1992), đều có địa chỉ thường trú tại tỉnh Phú Yên. Các đối tượng trên dưới sự chỉ dẫn của Phan Ngọc Châu đã phối hợp cùng nhau thực hiện 27 vụ trộm xe máy trị giá hơn 500 triệu đồng ở địa bàn Phú Yên và Gia Lai.

Qua đấu tranh khai thác, Công an tỉnh Phú Yên đã tìm ra được đường dây tiêu thụ những tài sản được lấy cắp này và bắt giữ các đối tượng: Nguyễn Duy Toán (1997) Cao Văn Thuần (1992), Lê Đoàn Ngọc (1997), Đinh Thế Cảnh (1998), Nguyễn Thành Luân (1991), Nguyễn Văn Tuấn (1989), Nguyễn Đức Tuyên (1998), đều có địa chỉ thường trú tại tỉnh Phú Yên.

Với những tội danh trên, vừa qua Viện KSND huyện Phú Hòa đã truy tố ra trước TAND huyện để xét xử 20 bị can trên với các tội danh: trộm cắp tài sản; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội; chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Riêng đối tượng Phan Ngọc Châu bị truy tố về các tội trộm cắp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ.

Những xe máy thu giữ khi bắt các đối tượng trên đã được giao trả lại cho người bị mất. Nhưng do thời gian, địa điểm bị mất cắp khá phức tạp nên 13 mô tô, 11 biển số xe vẫn chưa xác định được chủ nhân, vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Phú Yên tạm giữ. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hoặc chuyển đến cơ quan cảnh sát điều tra công an các địa phương có liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trung Thi