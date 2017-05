Phát hiện nguyên nhân bất ngờ dẫn tới thừa cân, béo phì liên quan đến bệnh về răng miệng

Nếu bạn giảm cân mãi không thành công, nguyên nhân rất có thể là do các bệnh về răng miệng đấy.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Oral Diseases, thử nghiệm trên 160 người trưởng thành ở Thái Lan, 70% trong số đó là người thừa cân và béo phì, đã chỉ ra rằng những người thừa cân thường gặp các bệnh về răng miệng. Đặc biệt, người béo phì có nguy cơ mắc bệnh về nướu nghiêm trọng gấp 6 lần so với những người bình thường.

Nguyên nhân dẫn tới thừa cân, béo phì rất có thể là do sức khỏe răng miệng kém.

Nhìn chung, những người có chỉ số khối cơ thể (BMIs) từ 23 trở lên được coi là thừa cân (đối với người Thái Lan). Theo nghiên cứu, những người này mắc nhiều bệnh về răng và viêm nha chu (nhiễm trùng nướu nặng) nghiêm trọng hơn so với những người có chỉ số BMI thấp hơn. Tỷ lệ tế bào bạch cầu và protein phản ứng C (C reactive protein - CRP), dấu hiệu viêm nhiễm trong máu, cũng cao hơn ở những người thừa cân.

Những người có chỉ số BMI từ 25 trở lên, được coi là béo phì ở Thái Lan, càng có mối liên hệ chặt chẽ hơn tới sức khỏe răng miệng kém. Những người thừa cân có nguy cơ mắc bệnh nướu nghiêm trọng gấp 4,2 lần so với người bình thường trong khi người béo phì có nguy cơ cao gấp 5,9 lần.

Béo phì thường liên quan đến những thói quen không tốt cho sức khỏe nên người ta cho rằng người béo phì không chăm sóc cơ thể và răng miệng chu đáo như những người gầy hơn. Để giải thích cho điều này, các nhà nghiên cứu đã điều chỉnh các kết quả để kiểm soát các yếu tố như mức đường trong máu, hút thuốc và thói quen tập thể dục cùng với độ tuổi và giới tính. Tuy nhiên, mối liên hệ giữa người thừa cân và béo phì với nguy cơ mắc các bệnh về nướu vẫn rất lớn, khoảng 3,6 và 4,5 lần.

Các nhà khoa học đã chỉ ra mối liên hệ giữa các bệnh răng miệng với thừa cân, béo phì.

Yiping Han, giáo sư khoa học về vi khuẩn học thuộc đại học Columbia, cho biết kết quả nghiên cứu trên không gây ngạc nhiên vì béo phì góp phần gây viêm ở cơ thể, liên quan đến bệnh nướu răng. “Chúng ta biết viêm là một nguyên nhân cơ bản của nhiều căn bệnh như nha chu thậm chí bệnh tim mạch và nhiều bệnh ung thư. Và béo phì là một yếu tố nên giữa chúng có sự kết nối tự nhiên”, bà nói.

Salvador Nares, giám đốc nghiên cứu nha chu tại Đại học Illinois ở Chicago cũng nhận định người ta đã chứng minh viêm liên quan đến chứng béo phì làm mất cân bằng hệ thống miễn dịch của cơ thể. “Bệnh nha chu là một bệnh viêm qua trung gian miễn dịch. Điều đó có nghĩa là những người béo phì sẽ dễ bị nhiễm vi khuẩn gây ra bệnh nướu răng, sâu răng hơn những người khác”, Nares cho biết. Điều này cũng đã được chứng minh ở Mỹ, ngay cả ở trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, nghiên cứu không thể chỉ ra mối quan hệ nhân quả giữa bệnh béo phì và bệnh về nướu và trên thực tế, Han nói: “Chúng tôi không thực sự biết đây là mối liên hệ một chiều hay hai chiều. Nhưng bệnh nha chu sẽ ảnh hưởng đến đái tháo đường và bệnh đái tháo đường sẽ làm bệnh nha chu nặng hơn, vì thế đây cũng có thể là một khả năng”. Và dù mối liên hệ là một hay hai chiều, bà cũng khuyên mọi người nên quan tâm đến vấn đề cân nặng bởi vì béo phì là yếu tố nguy cơ gây rất nhiều bệnh tật khác.

(Nguồn: Health)