Lịch thi đấu chính thức của Rift Rivals 2017, giải đấu có đội tuyển LMHT Việt Nam tham dự

Hãy cùng chúng tôi đến với thời gian và địa điểm của Rift Rivals 2017 nhé.

Như chúng tôi đã đưa, một giải đấu Liên Minh Huyền Thoại hoàn toàn mới chuẩn bị được Riot Games cho khởi tranh vào tháng 7 này. Đó chính là Rift Rivals, sự kiện đại chiến giữa các khu vực lớn trên toàn thế giới. Và Việt Nam của chúng ta trong khu vực GPL sẽ có một đại diện tham gia là Gigabyte Marines.

Như đã nói, Rift Rivals sẽ không chú trọng vinh quang của từng đội tuyển mà sẽ thi đấu vì màu cờ sắc áo của khu vực. Những cuộc đại chiến giữa các khu vực lớn như Hàn Quốc - Trung Quốc - Đài Loan hay Bắc Mỹ - Châu Âu chắc chắn sẽ trở nên vô cùng đáng xem vì có rất nhiều đội tuyển mạnh tham dự.

Theo luật của Riot, mỗi khu vực sẽ cử ra 3 đến 4 đại diện tuỳ theo kết quả của giải đấu Mùa Xuân. Theo đó, LCK sẽ có 3 đội tham dự là SKT T1, KT Rolster, Samsung Galaxy và MVP. Bốn cái tên của khu vực LPL là Team WE, Royal Never Give Up, Edward Gaming và OMG.

Còn khu vực Đông Nam Á của chúng ta, 3 đại diện sẽ tính theo thứ hạng của GPL Mùa Xuân 2017, lần lượt là Gifgabyte Marines (Việt Nam), Ascension Gaming (Thái Lan) và Mineski (Philippines).

Và bây giờ hãy đến với lịch thi đấu của Rift Rivals 2017 nhé.

Châu Âu vs Bắc Mỹ

- Thời gian: 6-8/7

- Địa điểm: Berlin, Đức

- Đại diện của LCS Bắc Mỹ:

+ TSM

+ Cloud9

+ Phoenix1

- Đại diện của LCS Châu Âu:

+ G2 Esports

+ Unicorns of Love

+ Fnatic

Bắc Mỹ Latinh vs Brazil vs Nam Mỹ Latinh

- Thời gian: 5-8/7

- Địa điểm: Santiago, Chile

- Đại diện của Bắc Mỹ Latinh

+ Lyon Gaming

+ Just Toys Havoks

- Đại diện của Brazil (CBLOL)

+ Keyd Stars

+ RED Canids

- Đại diện của Nam Mỹ Latinh

+ Isurus Gaming

+ Furious Gaming

Đông Nam Á vs Châu Đại Dương vs Nhật Bản

- Tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.

- 3-6/7

- Đại diện của Đông Nam Á

+ GIGABYTE Marines

+ Ascension Gaming

+ Mineski

- Đại diện của Châu Đại Dương

+ Dire Wolves

+ Legacy

+ Sin Gaming

- Đại diện của Nhật Bản

+ Detonation Gaming

+ Rampage

+ Unsold Stuff Gaming

Trung Quốc vs Hàn Quốc vs Đài Loan

- Địa điểm tổ chức: Cao Hùng, Đài Loan

- Thời gian: 6-9/7

- Đại diện của Hàn Quốc

+ SK Telecom T1

+ Samsung Galaxy

+ KT Rolster

+ MVP

- Đại diện của Đài Loan

+ Flash Wolves

+ ahq e-Sports Club

+ J Team

+ Machi

- Đại diện của Trung Quốc

+ Team WE

+ Royal Never Give Up

+ Edward Gaming

+ OMG

Tất cả các giải đấu sẽ được phát trên Twitch hoặc các kênh Youtube có liên kết với Riot Games. Các bạn hãy chú ý đón xem nhé!