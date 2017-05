Làm 5 việc này trước khi ngủ, bạn sẽ bất ngờ khi nhìn vào gương sáng hôm sau

Nếu biết ăn uống, ngủ nghỉ đúng cách, quá trình trao đổi chất tự nhiên của cơ thể sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn, giúp bạn giảm cân mà không cần tốn nhiều công...

Thật sai lầm khi cho rằng khi ngủ, cơ thể của bạn hoàn toàn ngừng hoạt động. Kì thực đây lại là thời gian tuyệt vời để đốt đi lượng calo dư thừa. Nếu biết ăn uống, ngủ nghỉ đúng cách, quá trình trao đổi chất tự nhiên của cơ thể sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn, giúp bạn giảm cân mà không cần tốn nhiều công sức.

Tối nay hãy áp dụng 5 mẹo nhỏ này trước khi ngủ, bạn sẽ thấy vóc dáng đẹp ra trông thấy theo thời gian:

Ăn một ít protein trước khi đi ngủ

Protein có nhiều trong thịt nạc, trứng, đậu.... tất cả chúng đều góp phần đốt cháy calo trong khi ngủ, đồng thời giúp xây dựng cơ bắp cho một vóc dáng săn chắc hơn. Nghiên cứu của đại học Đại học Florida State còn chỉ rõ, ăn khoảng 30g thực phẩm giàu protein trước khi ngủ 3-4 tiếng là lý tưởng nhất. Còn chần chừ gì mà không bổ sung chúng vào bữa tối của bạn?

Ngủ trong phòng càng tối càng tốt

Khi ngủ trong căn phòng tối hoàn toàn, cơ thể sẽ sản sinh một loại hormone có tên melatonin. Chúng không chỉ được biết đến như một chất kích thích giúp ngủ ngon và sâu hơn, mà còn được tạp chí Journal of Pineal Research công bố là tham gia tích cực vào quá trình đốt mỡ.

Ngủ trong phòng mát mẻ

Còn ở tạp chí Journal of Diabetes, người ta phát hiện ra rằng, ngủ trong căn phòng từ 19℃ trở xuống cơ thể có thể đốt cháy nhiệt lượng nhiều hơn 7% so với phòng có nhiệt độ cao hơn. Lí do là cơ thể sẽ phải tốn nhiều năng lượng hơn để giữ ấm. Tuy nhiên ngủ máy lạnh quá thấp cũng không tốt cho cơ thể, do đó bạn có thể điều chỉnh sang nhiệt độ 20-25℃.

Một lời khuyên quá quen thuộc nhưng không bao giờ thừa: ngừng việc nằm trên giường và nghịch điện thoại trước khi ngủ. Chúng là nguyên nhân triệt tiêu melatonin – hormone giúp bạn ngủ ngon lẫn trao đổi chất trong lúc ngủ.

Người ngủ đủ sẽ đốt calo hiệu quả hơn 20% so với người thiếu ngủ, đặc biệt là trong quá trình tiêu hóa thức ăn. Do đó bạn nên ổn định giờ ngủ của mình từ 7-8 tiếng mỗi ngày – và nhớ là nên cố gắng ngủ trước 11h nhé!