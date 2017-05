Phim của Nicole Kidman được khen ở Cannes

"The Killing of a Sacred Deer" - phim kinh dị pha kịch tính - ra mắt trong sự ủng hộ của giới chuyên môn.

Ngày 22/5, The Killing of a Sacred Deer chiếu ra mắt ở Liên hoan phim Cannes 2017. Tác phẩm là dự án mới của Yorgos Lanthimos - đạo diễn Hy Lạp từng gây chú ý với các phim Dogtooth (giải Nhãn quan đặc biệt ở Cannes 2009) và The Lobster (giải của Ban giám khảo ở Cannes 2015).

Phim thuộc thể loại kinh dị pha kịch tính, dài 109 phút. Câu chuyện xoay quanh Steven (Colin Farrell) - một phẫu thuật viên thành đạt, lịch lãm sống cùng người vợ Anna (Nicole Kidman) và hai người con (Sunny Suljic và Raffey Cassidy).

Đằng sau cuộc sống tưởng chừng viên mãn, họ đối mặt những đợt sóng ngầm. Người chồng - một bác sĩ - từng cai rượu và người vợ lúc nào cũng buộc anh tránh xa các thức uống có cồn luôn có mối quan hệ căng thẳng. Steve cũng có sở thích tình dục quái đản: mỗi khi anh bảo vợ "gây mê toàn thể", Anna sẽ cởi quần áo và vờ như bất tỉnh trong lúc chồng quan hệ.

Steve còn có quan hệ thân thiết thái quá với Martin (Barry Keoghan) - một cậu bé 16 tuổi. Anh thường tặng cậu các món quà đắt tiền và thậm chí mời Martin đến nhà dùng bữa. Nửa sau của phim vén màn những bí mật trong quá khứ của hai người khi cậu bé bắt đầu đe dọa gia đình bác sĩ. Câu chuyện đi theo hướng trả thù, lồng ghép yếu tố siêu nhiên.

Phim mới của Yorgos Lanthimos tiếp tục được đánh giá cao. Cây bút Peter Bradshaw của tờ Guardian khen kịch bản được biến hóa từ mô-típ kinh dị thông thường thành một bất ngờ. Các nhân vật trong phim có những đoạn thoại cứng nhắc như người máy, tạo ra một sự kỳ quặc mang phong cách riêng của đạo diễn.

John Bleasdale của CineVue ca ngợi Lanthimos là truyền nhân của đạo diễn David Lynch - bậc thầy phim siêu thực. Trong khi đó, Peter Debruge của Variety nhận định diễn xuất của Colin Farrell và Nicole Kidman là điểm sáng, thể hiện trọn vẹn ẩn ý trong mọi cảnh quay.

Tác phẩm hiện được trang bình luận Jigsaw Lounge xếp thứ ba về khả năng thắng giải Cành cọ vàng, sau 120 Beats per Minute - phim Pháp nói về các nhà hoạt động giúp đỡ bệnh nhân AIDS - và Loveless - phim tâm lý Nga.

Nicole Kidman ôm chồng trên thảm đỏ.

Tại buổi ra mắt The Killing of a Sacred Deer, Nicole Kidman xuất hiện cạnh chồng - ca sĩ Keith Urban. Vợ chồng cô có những khoảnh khắc tình tứ trên thảm đỏ. Minh tinh sau đó tham gia sự kiện cùng các diễn viên Colin Farrell, Eva Longoria, Jourdan Dunn, Juliette Binoche...

Ở Liên hoan phim Cannes năm nay, "thiên nga Australia" góp mặt trong bốn phim The Killing of a Scared Deer, The Beguiled (tranh giải Cành cọ vàng), How to Talk to Girls at Parties (không tranh giải) và Top of the Lake (Buổi chiếu đặc biệt).

