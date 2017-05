Xét xử người vợ thản nhiên nhìn người tình sát hại chồng rúng động Lâm Đồng

Người vợ thản nhiên nhìn người tình đâm chết chồng rồi cùng nhau đem xác đi chôn nhằm phi tang.

Sáng nay, TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa lưu động xét xử Nguyễn Thành Đức (29 tuổi trú xã Lộc An, Bảo Lâm) tội giết người và Trần Thị Tuyết Hương (29 tuổi, ngụ phường Lộc Phát, TP. Bảo Lộc) về tội không tố giác tội phạm.

Nạn nhân là anh Vũ Di Hành (31 tuổi, trú phường Lộc Phát, TP. Bảo Lộc, chồng bị cáo Hương).

Bị cáo Đức và Hương tại phiên toà lưu động

Phiên tòa diễn ra tại trụ sở UBND xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, thu hút hàng trăm người dân đến theo dõi.

Theo cáo trạng, ngày 22/12/2016, Công an huyện Bảo Lâm tiếp nhận đơn trình báo của anh Vũ Minh Tiến (34 tuổi, trú phường Lộc Thành, Bảo Lộc) trình báo em trai là Vũ Di Hành mất tích từ ngày 16/12 tại huyện Bảo Lâm. Qua xác minh, cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng xác định đây là một vụ án nghiêm trọng nên đã lập chuyên án điều tra.

Ngày 15/2/2017, Công an huyện Bảo Lâm đã triệu tập Đức lên lấy lời khai. Trước những chứng cứ của cơ quan chức năng, Đức đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khai ra nơi chôn xác anh Hành.

Đến chiều 16/2, cơ quan chức năng đã dẫn giải Đức đến hiện trường nơi chôn xác anh Hành để khai quật, khám nghiệm tử thi nạn nhân. Đồng thời bắt Hương để phục vụ công tác điều tra.

Người nhà nạn nhân Hành mang di ảnh đến toà

Tại cơ quan điều tra, Đức khai là bạn thân với anh Hành và có quan hệ bất chính với Hương nhưng anh Hành không hay biết.

Tối 15/12/2016, Đức đến chòi rẫy cà phê của Hành chơi và cùng ăn cơm, sau đó ngủ lại với gia đình nạn nhân. Đến khoảng 2g sáng hôm sau, Đức tỉnh dậy, lấy dao thủ sẵn trong người đâm một nhát khiến Hành chết tại chỗ.

Hàng trăm người dân tập trung theo dõi phiên tòa

Lúc Đức đâm chết Hành có sự chứng kiến của Hương. Cả 2 người đã lấy chăn quấn thi thể Hành lại rồi đào hố chôn nạn nhân ngay trong vườn cà phê.

Đến tối cùng ngày, sợ bị phát hiện, Đức và Hương đã đào thi thể Hành rồi mang về chôn tại một vườn cà phê gần nhà nghi can tại thôn An Bình, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm. Đức, Hương sau đó nhắn tin cho người nhà nạn nhân loan tin Hành trốn theo người tình ở TP. Hồ Chí Minh.

Trùng Dương