Người đẹp ngành thẩm mỹ đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam Thế giời 2017

Doanh nhân Xuân Hương đã chinh phục Ban giám khảo và khán giả bằng tài sắc và trí tuệ để bước lên ngôi vị cao nhất trong cuộc thi nhan sắc của người Việt lần đầu tổ chức tại Vancouver.

Vượt qua hàng trăm phụ nữ gốc Việt trên khắp thế giới, doanh nhân Xuân Hương (Đặng Thị Xuân Hương) là đại diện đến từ Việt Nam bằng tài sắc, phong thái và tâm hồn Việt đã chiến thắng hoàn toàn thuyết phục. Trong đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam Thế giới 2017 tại Vancouver (Canada), khán giả vỡ òa khi ngôi vị cao nhất của cuộc thi được gọi tên Xuân Hương, một người đẹp vốn nổi danh trong ngành thẩm mỹ.

Tân HH Doanh Nhân VNTG 2017 - Xuân Hương chụp ảnh lưu niệm cùng ngài Thị trưởng thành phố Vancouver.

Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam Thế giới 2017 được chính phủ Canada cấp phép và bảo hộ, nhằm tìm kiếm danh hiệu Ms Vietnam New World 2017, và Mrs Vietnam New World 2017. Thí sinh nhận giải thưởng sẽ được mời thăm quan 1 vòng đất nước Canada xinh đẹp, hơn nữa nhiều phần quà từ chương trình sẽ dành cho công tác từ thiện.

Đêm chung kết được kỳ vọng là “thánh đường của sắc đẹp” với tổng chi phí lên tới 400 nghìn USD. Chương trình ghi nhận sự đầu tư hoành tráng, chuyên nghiệp, đáp ứng những yêu cầu cao nhất về thẩm mỹ và kỹ thuật. Một đại tiệc sắc đẹp với không gian và sức chứa lên tới hơn 1.000 người cùng ekip hùng hậu hỗ trợ thí sinh về mọi mặt. Hoa hậu Mỹ Vân - Trưởng BTC - đã phải thốt lên: “Quá hạnh phúc khi được khán giả yêu thương. Không còn một chỗ trống. Rớt nước mắt!”.

Sức nóng của cuộc thi không chỉ bởi thành phần BGK nổi tiếng: HH Diễm Hương, Á hậu Thanh Mai, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, siêu mẫu Dương Yến Ngọc, MC Hồng Phúc, mà chính bởi dàn thí sinh chất lượng cao và ý nghĩa tôn vinh nhan sắc Việt trên toàn thế giới.

Tân HH Doanh Nhân VNTG 2017 là người sáng lập Thẩm mỹ viện Xuân Hương. Với hơn 30 năm kinh nghiệm làm đẹp, cô được mệnh danh “Người đẹp ngành thẩm mỹ”.

Khá “im hơi lặng tiếng” khi tham gia cuộc thi nhan sắc tầm cỡ tôn vinh nhan sắc Việt trên toàn thế giới, chỉ đến khi giành vương miện HH Doanh Nhân VNTG 2017, nữ doanh nhân Xuân Hương mới chia sẻ lý do tham dự cuộc thi: “Đây là lần đầu tham gia một đấu trường sắc đẹp, mình không đặt nặng vấn đề giải thưởng. Lý do tham dự cuộc thi trước tiên là vì uy tín của cuộc thi, sau là vì mình muốn có những trải nghiệm mới. Có lẽ sự may mắn đã mỉm cười với Xuân Hương.”.

Doanh nhân Xuân Hương và hành trình chinh phục vương miện HH Doanh nhân VNTG 2017:

Gia Linh