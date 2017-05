Sấu non 'cháy' hàng, dân buôn 'hốt' bạc triệu

Dù chưa phải vào chính vụ song tại nhiều khu chợ ở Hà Nội, sấu non đã được bày bán khá nhiều với mức giá dao động từ 50 – 100 nghìn/kg, đắt gấp 2-3 lần mức thông thường…

Khoảng chục ngày gần đây, tại các khu chợ ở Hà Nội như: Đồng Xuân, Phùng Khoang, Nghĩa Tân, Cầu Giấy… sấu non được bày bán khá nhiều. Hiện giá sấu dao động từ 50 – 100.000 nghìn/kg, đắt gấp 2 – 3 lần so với mức thông thường. Tại chợ Nghĩa Tân, sấu được các tiểu thương đựng trong các thúng, mẹt bày bán xen kẽ cùng các loại rau, củ quả khác.

Bà Hạnh, chủ một sạp hoa quả ở chợ Nghĩa Tân vừa thoăn thoắn cạo vỏ sấu cho khách vừa không ngớt chào mời người mua hàng. Tiểu thương này cho biết, sấu non đầu mùa, vỏ mỏng, hay bị trầy xước, vị cũng chưa chua đậm đà song vẫn được khá nhiều người ưa chuộng. “Bình thường, vào tháng 7, tháng 8, sấu rộ giá chỉ dao động khoảng 20 – 30.000 đồng/kg. Còn hiện tại giá đắt là do đầu mùa, nguồn hàng còn ít, thương lái phải gom ở nhiều nhà vườn mới đủ số lượng”, bà Hạnh nói.

Theo nhiều tiểu thương, sấu non chủ yếu được nhập ở các vùng như Bắc Ninh, Hưng Yên hoặc một số huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức ngoại thành Hà Nội. Các thương lái thu gom ở nhiều nhà vườn sau đó đổ buôn theo xe xuống các chợ. Mỗi ngày cửa hàng bà Hạnh tiêu thụ từ 20 – 30kg sấu non, chủ yếu là khách lẻ mua về làm gia vị cho bữa ăn. Với những khách mua nhiều bà Hạnh khẳng định phải đặt trước từ 2 – 3 ngày mới có hàng. “Đầu mùa nên chọn sấu ngon, quả tròn đều rất hiếm. Nhiều khi các tiểu thương phải “giành giật” nhau mới đủ số lượng”, một tiểu thương tại chợ Nghĩa Tân cho hay.

Sấu non được bày bán trong các thúng, mẹt được các tiểu thương bán kèm cùng các loại rau, củ quả khác.

Tại chợ Đồng Xuân, sấu non được bày bán khá nhiều với đủ mức giá cho khách lựa chọn. Trong đó, những loại quả to, tròn đều, da căng bóng có giá từ 90 – 120.000 đồng, loại quả nhỏ, non hơn có giá từ 60 – 70.000 đồng. Một số quầy hàng cũng nhận luôn việc “chà” hoặc cạo vỏ sấu nếu khách có nhu cầu. Chị Hương, chủ một gánh hàng rong ở chợ Đồng Xuân cho biết, sấu non đã được bày bán cách đây 2 tuần. Thời điểm đó, giá cao hơn do nguồn hàng không nhiều. Cả chợ chỉ lác đác vài hàng bán sấu mà cũng chỉ có vài kg để bán cho khách ăn lẻ.

Hiện tại, dù chưa vào chính vụ song theo chị Hương các nhà vườn cũng đã “rậm rịch” thu hoạch, sấu non vì thế cũng được bày bán nhiều. “Ngày cao điểm tôi bán được 40 – 50kg sấu. Có khách ăn lẻ, có khách mua cả chục kg về làm quà hoặc muối sổi. So với mọi năm, mức tiêu thụ năm nay khá tốt, giá cũng ổn định”, chị Hương khẳng định.

Nhiều tiểu thương cho biết, do giá sấu hiện tại vẫn còn khá cao nên người mua thường có tâm lý chọn mua 2 – 3 lạng về ăn thử. Mấy ngày nắng nóng, sấu non “đắt như tôm tươi”, nhiều cửa hàng nhập về đến đâu, hết đến đó. Thậm chí, tại các chợ đầu mối, sấu non luôn trong tình trạng “cháy hàng”.

Dù chưa có vị đậm đà, thơm ngon như chính vụ song sấu non vẫn có sức "hút" riêng và được nhiều bà nội trợ ưa thích.

Chị Thanh Vân (Cầu Giấy – Hà Nội) thừa nhận, dù sấu đầu mùa còn khá non chưa thơm, và có vị đậm đà song bù lại thịt dày, ít hạt nên vẫn có sức “hút” riêng. Là tín đồ của loại quả này, năm nào vào giữa vụ chị Vân cũng chọn mua từ 4 – 5kg sấu về tích trong tủ lạnh để dùng dần trong năm. Loại quả này có thể nấu canh chua, dầm mắm ăn với cơm hoặc ngâm đường, muối ớt đều rất hấp dẫn. “Giá sấu hiện giờ khá đắt, nhiều khi phải vòng vèo 3 – 4 hàng mới chọn được sấu ưng ý nhưng bù lại vào những ngày nắng nóng, có bát canh chua dầm sấu cũng đưa cơm và ngon hơn hẳn”, chị Vân hào hứng nói.

Trên nhiều diễn đàn mạng, sấu non cũng được rao bán khá nhiều và luôn trong tình trạng "cháy" hàng.

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Mạnh, chủ một vườn sấu ở Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, năm nay sấu được mùa, quả sai mà chất lượng cũng rất tốt. Hiện tại, nhà anh Mạnh cũng đã bắt đầu thu hoạch dù số lượng không nhiều. “Tuy mới đầu vụ, nhưng khá nhiều thương lái tìm đến vườn đặt mua. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn nghe ngóng giá cả thị trường mặt khác vẫn muốn đợi thêm vài tuần nữa cho sấu già hơn, chất lượng tốt hơn mới “trảy” đồng loạt”, anh Mạnh nói.

Giá đổ buôn hiện tại ở vườn chỉ dao động từ 15 – 30 nghìn đồng/kg. Lý giải về mức giá khá cao trên thị trường, chủ vườn này suy đoán có thể do qua nhiều khâu trung gian, nguồn hàng lại không nhiều nên các thương lái tự đẩy giá. “Thường thì chúng tôi đổ buôn theo cây, sau đó thương lái mới lọc quả, chia ra thành từng loại bán với các mức giá khác nhau. Đây cũng có thể là lý do khiến giá sấu bị “đội” lên nhiều lần”, chủ vườn này cho biết.

(Theo Dân trí)