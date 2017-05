LMHT: Riot CHÍNH THỨC công bố chi tiết giải đấu quốc tế mới vào tháng 7 có Gigabyte Marines của Việt Nam tham gia

Không phải chờ đến CKTG, fan hâm mộ Việt Nam sẽ rất nhanh được xem một giải đấu quốc tế mới cực hay. Nơi mà sẽ xuất hiện cả SKT T1, KT Rolster, Gigabyte Marines,...

Như chúng tôi đã đưa tin, Riot Games đang ráo riết chuẩn bị cho một giải đấu Liên Minh Huyền Thoại tầm cỡ quốc tế hoàn toàn mới, và nó sẽ được diễn ra trước CKTG mùa 7. Cụ thể, giải đấu này có tên là Rift Rivals. Đây sẽ là nơi mà thành tích cá nhân đặt qua một bên, màu cờ sắc áo của các khu vực mới là những gì được quan tâm nhiều nhất.

Từ ngày 6-08/7, Bắc Mỹ và Châu Âu sẽ tranh đấu tại Berlin, Đức. Trong khi đó, bốn cặp đấu khác cũng sẽ được thử nghiệm trên toàn cầu bao gồm: Hàn Quốc vs Trung Quốc & Đài Loan, Châu Đại Dương vs Nhật Bản & Đông Nam Á, Bắc Mỹ Latinh vs Nam Mỹ Latinh & Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ vs CIS.

Mỗi trận đấu tại Rift Rivals sẽ rất khác biệt, phụ thuộc vào từng cặp đấu. Với trận “thư hùng” giữa LCS Bắc Mỹ và LCS Châu Âu, top 3 đội tuyển ở giải đấu Mùa Xuân thuộc mỗi khu vực (Team SoloMid, Cloud9, Phoenix1, G2 Esports, Unicorns of Love và Fnatic) sẽ tranh tài. Tuy nhiên, không giống như 2017 Mid-Season Invitational hay CKTG, các đội tuyển tham gia thi đấu sẽ phải nỗ lực giành lấy kết quả tốt nhất cho giải đấu và khu vực nội địa thay vì vinh quang cá nhân.

“Rift Rivals thực sự liên quan đến các đội tuyển đại diện cho khu vực của họ”, Whalen Rozelle, Giám đốc mảng Esports của Riot, nói. “Bạn có TSM, Cloud9 và P1 (đi tới Berlin) đại diện cho Bắc Mỹ. Giờ bạn sẽ không thấy họ (đấu với nhau) bởi bạn đã xem nó tại giải đấu nội địa. Nhìn chung, họ có mặt tại đây để đánh bại Châu Âu. Về cơ bản, chúng tôi đang tìm kiếm xem (khu vực nào) sẽ chiến thắng, chứ không phải đội tuyển nào.”

Giải đấu kéo dài trong vòng một tuần sẽ là nơi các đội tuyển hàng đầu, có thành tích tốt nhất ở nửa đầu mùa giải 2017, tranh đấu với nhau. Với các trận đấu tại năm địa điểm khác nhau, Rift Rivals sẽ diễn ra liên tục trong suốt một tuần đầu tiên của tháng 7, khi Riot hy vọng sẽ không có sự chồng chéo giữa các cuộc đụng độ.

Việt Nam sẽ tham gia với đại diện là Gigabyte Marines

“Chúng tôi đang cố gắng cho phép phát sóng càng nhiều càng tốt để ngăn ngừa sự chồng chéo nhau”, Chris Hopper, Quản lý cấp cao mảng Esports của Riot, nói. “Nhưng chúng tôi không nhất thiết phải cố gắng xây dựng một dạng chương trình phát sóng 96 giờ liên tục. Chúng tôi không cố gắng để (ép buộc) bất cứ ai xem (Rift Rivals) trong suốt một khoảng thời gian dài, nhưng chúng tôi nghĩ rằng bằng cách tối ưu hóa cho phép fan hâm mộ xem các sự kiện khác nhau trên toàn cầu. Nó phù hợp với cách chúng ta đã nhìn thấy mọi người muốn trở thành fan – họ đánh giá cao các đội tới từ nhiều khu vực.”

Riot cũng thông báo sự tách biệt khỏi hệ thống giải đấu Intel Extreme Masters. Qua nhiều năm, các giải đấu tiền mùa giải IEM hay thậm chí vòng Chung kết IEM tại Katowice, Ba Lan, đã trở thành một phần trong lịch trình của LMHT chuyên nghiệp.

Nhưng gần đây, các giải đấu đã gặp phải nhiều vấn đề, khi mà tại IEM gần đây nhất đã không thể thu hút những đội tuyển hàng đầu do đại diện từ Trung Quốc và Bắc Mỹ đã từ chối tham dự.

Thay vào đó, Riot đang tập trung vào việc tạo ra các giải đấu mới có lợi cho khán giả theo dõi, đồng thời cũng khiến cho chúng trở thành những sàn đấu quốc tế khiến các đội tuyển muốn được tham gia.

“Đó là về sự cân bằng”, Hopper nói. “(Chúng tôi muốn) các giải đấu quốc tế phù hợp với hệ sinh thái và lịch trình tổng thể. Mọi người muốn xem và hấp dẫn các đội cùng các tuyển thủ, trong khi fan hâm mộ thích thú. (Đó là) mục tiêu mà chúng tôi hướng tới.”

Nói tóm lại, chúng ta sẽ được theo dõi một giải đấu ngay trước thêm CKTG, có thể coi nó là một CKTG phiên bản thu nhỏ. Đây sẽ nơi mà khán giả được theo dõi những trận đấu hấp dẫn và "lò luyện" với các đội tuyển trước giải đấu quan trọng nhất trong năm.