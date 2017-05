Tàu ngầm hạt nhân Anh có thể dính mã độc WannaCry

Chuyên gia cho rằng mã độc WannaCry có thể tấn công vào hệ thống máy tính đang sử dụng hệ điều hành cũ của các tàu ngầm hạt nhân chiến lược Anh.

Một tàu ngầm hạt nhân lớp Vanguard của Anh. Ảnh: Seaforces.

Các tàu ngầm chiến lược mang tên lửa đạn đạo lớp Vanguard của Anh sử dụng hệ điều hành Windows XP đang đứng trước nguy cơ bị mã độc WannaCry tấn công, Daily star ngày 23/5 đưa tin.

Chuyên gia an ninh mạng Sebastian Jesson-Ward thuộc Serviceteam IT nhận định rằng tàu ngầm hoàn toàn miễn nhiễm trước các loại virut độc hại khi hoạt động trên biển do không được kết nối Internet, nhưng chúng có thể bị tin tặc tấn công khi neo đậu tải cảng.

"Kịch bản tệ hại nhất là bọn tội phạm cho lây nhiễm mã độc vào hệ thống máy tính cại cảng và bộ phận kỹ thuật không phát hiện được lỗi trước khi tàu ngầm quay lại hoạt động trên biển", chuyên gia Sebastian cho biết.

Tháng 6/2016, một tàu ngầm Vanguard của London cũng gặp lỗi về phần mềm và vô tình bắn nhầm một tên lửa đạo đạo Trident không mang đầu đạn về phía bờ biển Florida của Mỹ.

Tàu ngầm Vanguard phóng tên lửa đạn đạo

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cho rằng các tàu ngầm Vanguard luôn an toàn khi tuần tra trên biển đồng thời bày tỏ tin tưởng vào năng lực răn đe hạt nhân của nước này.

WannaCry, còn được biết đến với các tên khác như WannaCrypt, WanaCrypt0r 2.0... tấn công vào máy nạn nhân qua file đính kèm email hoặc link độc hại, như các dòng ransomware khác. Tuy nhiên, mã độc này được bổ sung khả năng lây nhiễm trên các máy tính ngang hàng.

Được ví là "cơn ác mộng", WannaCry đã khiến 16 tổ chức của Anh bị ảnh hưởng, trong đó Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) phải từ chối bệnh nhân, hủy bỏ các hoạt động và sắp xếp lại lịch hẹn. Các nạn nhân khác của mã độc tống tiền này còn có công ty viễn thông Telefónica, MegaFon hay hãng vận chuyển FedEx.

Nguyễn Hoàng