Hùn nhau trăm triệu mua Vietlott đón độc đắc 100 tỷ

Nhiều người mua vé bao Ghi nhận trên thị trường vé số điện toán, sau khi có người trúng Jackpot 37,9 tỉ đồng vào ngày 30-4, do không có người trúng nên giá trị cộng dồn của giải liên tục tăng từ 12 tỉ đồng lên 86,7 tỉ đồng (vào ngày 21-5). Nhiều chủ quầy vé số Vietlott tại TP HCM cho biết người dân đang kỳ vọng kỳ quay số ngày 24-5, Jackpot sẽ vọt lên trên 100 tỉ đồng và sẽ có người trúng nên họ háo hức mua vé. Trong đó, không ít người mua vé bao, nhất là vé bao 15. Chủ một quầy vé số Vietlott nằm trên đường Phan Đình Phùng (quận Phú Nhuận, TP HCM) cho chúng tôi xem một báo cáo bán vé ngày 21-5 lên tới 65 triệu đồng. Thấy tôi thắc mắc vì sao chỉ có khoảng 200 vé in ra/thiết bị đầu cuối, trong khi các quầy khác chỉ bán được 15-30 triệu đồng và phải in cả 1.000 vé, chủ quầy vé này cho biết do gần đây có nhiều người chơi bao 8 đến bao 15 nên số vé in ra rất ít.