Kẻ khủng bố ở Anh đã đột nhập vào nhà thi đấu như thế nào?

Kẻ đánh bom liều chết tại buổi hòa nhạc ở nhà thi đấu thành phố Manchester, Anh khiến 22 người thiệt mạng được tin là đã đột nhập vào hiện trường mà không bị kiểm tra trước khi kích nổ quả bom tự chế mang theo người.

Hàng nghìn người hoảng loạn bỏ chạy sau vụ nổ ở nhà thi đấu Manchester

Cảnh sát cho rằng kẻ đánh bom đã đột nhập vào khu tiền sảnh của nhà thi đấu thông qua lối ra của các khán giả sau khi buổi hòa nhạc kết thúc. (Ảnh: Dailymail).

Kẻ đánh bom đã kích nổ quả bom tại hiện trường, cạnh ga xe lửa Victoria (Ảnh: Dailymail)

Theo cảnh sát Anh, thủ phạm vụ khủng bố đã kích nổ quả bom tại khu vực tiền sảnh của nhà thi đấu thành phố Manchester, được mô tả là khu vực có khả năng “gây sát thương cao nhất”.

Thủ phạm đã lựa chọn vị trí đặt bom tại nơi an ninh không được siết chặt và có đông người tụ tập, đó là khu phụ huynh chờ đón con mình sau khi kết thúc buổi hòa nhạc.

Dailymail cho biết, vì đây là buổi hòa nhạc của một ngôi sao tuổi teen, Ariana Grande và đối tượng khán giả chủ yếu là những người hâm mộ của cô, nên việc kiểm tra an ninh khá lỏng lẻo. Các nhân viên an ninh chỉ kiểm tra xem khán giả có mang chai nước vào nhà thi đấu, hơn là kiểm tra xem họ có mang vũ khí hay không.

Vào tháng trước, một khán giả khi đến xem buổi hòa nhạc của nam ca sỹ Ed Sheeran tại nhà thi đấu này đã phàn nàn về tình hình an ninh “đáng lo ngại”. Khán giả này đã để lại đánh giá trên trang web du lịch nổi tiếng Tripadvisor, nhấn mạnh về việc không hề có kiểm tra an ninh tại cửa ra vào của nhà thi đấu. Các nhân chứng tại vụ đặt bom cũng phàn nàn về việc nhân viên an ninh không có động thái kiểm tra túi xách, balo của khán giả mang vào hiện trường.

Các chuyên gia an ninh cũng cho rằng các nhóm khủng bố sẽ thường hướng vào những điểm an ninh sơ hở. Trong vụ đánh bom trên là ga tàu Victoria, địa điểm khán giả tập trung để bắt các phương tiện công cộng về nhà sau khi xem trình diễn.

Vụ đánh bom tại nhà thi đấu Manchester vào tối ngày 22/5 đã cướp đi sinh mạng của 22 người, và khiến 119 người bị thương.

Đức Hoàng