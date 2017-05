Mưa dông diện rộng trên khắp cả nước, đề phòng tố lốc, mưa đá

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết sáng nay (24/5), do vùng mây đối lưu phát triển nên gây mưa cho trung tâm thành phố Hà Nội và các quận huyện thuộc khu vực Thanh Oai, Chương Mỹ, Thanh Trì, Hà Đông.

Trong những giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển mở rộng gây mưa rào và dông và có khả năng lan sang các khu vực lân cận của Hà Nội.

Ngày hôm nay Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông trong buổi sáng và trưa. Sáng sớm trời hơi se lạnh khi nhiệt độ chỉ ở mức 24-27 độ C, độ ẩm từ 65-100 %, đến trưa chiều nhiệt độ tăng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất ở Thủ đô Hà Nội cũng như các thành phố phía Đông 27-29 độ C, các thành phố phía Tây cao hơn, 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Ngày hôm nay Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông trong buổi sáng và trưa.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ, có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất khu vực này từ 30-33 độ C, phía Nam từ 34-37 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày trời có nắng, mưa dông lui về chiều tối, nhiệt độ trong khoảng 32-35 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam cấp 2-3 vẫn hoạt động với cường độ trung bình khiến Tây Nguyên và Nam Bộ còn có mưa rào và dông diện rộng về chiều tối. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Trong ngày trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các thành phố khác 31-35 độ C.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau,Cà Mau đến Kiên Giang, đảo Phú Quốc, Thổ Chu và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông. Tầm nhìn xa trên 10km. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Huyện đảo Hoàng Sa không mưa, gió nam đến đông nam cấp 3-4.