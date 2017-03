Sau SofM, thêm một game thủ chuyên nghiệp Việt Nam "xuất ngoại" thi đấu

Đó chính là Zac, một trong những game thủ CS:GO được yêu mến nhất tại Việt Nam

Theo những tin tức mới nhất mà ít phút trước đây chúng tôi có được, Nguyễn Ngọc Thiên An, game thủ CS:GO nổi tiếng Việt Nam với nickname Zac đã chính thức đặt bút ký hợp đồng với team Born of Fire đến từ Trung Quốc. Zac có mặt tại đây để thay thế cho SiXan "Artill" Yu, game thủ đang được Born of Fire cho team AllGamers mượn. Như vậy là, sau việc SofM đến với Snake eSports, chúng ta lại có thêm một game thủ Việt "xuất ngoại" thi đấu cho một team chuyên nghiệp nước ngoài.

Nguyễn Ngọc Thiên 'Zac' An

Được biết, Born of Fire quyết định ký hợp đồng với Zac, theo trang HLTV là do kết quả của giải đấu China Cup quá bết bát, họ không thể giành chiến thắng một map đấu nào, và quyết định phải thay đổi.

Về phần Zac, anh chàng này đã từ lâu trở thành cái tên được rất nhiều game thủ Việt Nam, đặc biệt là người hâm mộ CS:GO Việt biết đến. Cùng đội hình Legends.GO và sau đó là Skyred, Zac cùng những người đồng đội đã có không ít trận đấu mãn nhãn, đưa CS:GO Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Sau khi đội hình Skyred tan rã, Zac quay về thi đấu cho team Rebellion với 4 người đồng đội TuKoN, Rap, Simon và JohnnyP. Một số người đã từng nhận định: "Đây là một player có khả năng gamesense và aim thuộc dạng đỉnh cao của CS:GO Việt."

Xin được chúc chàng game thủ Việt có được thành tích cũng như phong độ tốt nhất để phục vụ cho câu lạc bộ anh thi đấu, cũng như làm rạng danh CS:GO Việt, một cộng đồng trong thời gian qua đã có những thay đổi cực kỳ lớn mạnh.