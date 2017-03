Mắc 7 bệnh này hãy tránh xa thịt gà

Dù thịt gà là thực phẩm ngon, bổ dưỡng nhưng không phải ai cũng có thể ăn. Dưới đây là những đối tượng nếu ăn thịt gà sẽ có nguy cơ gặp họa.

Tin tức trên VTC News, thịt gà có tác dụng làm tăng mật độ xương. Do vậy, bạn sẽ tránh được các bệnh phổ biến về xương như loãng xương và viêm xương khớp. Món súp gà chứa nhiều chất dinh dưỡng và giúp người bệnh hồi phục sức khỏe rất tốt. Ngoài ra, thịt gà còn là thực phẩm đáng để các bà nội trợ lựa chọn cho một bữa ăn dinh dưỡng. Chúng chứa nhiều loại protein khác nhau như phức hợp axit amin phong phú tốt cho sự tăng trưởng của cơ thể.

Nghiên cứu cho thấy rằng có sự phát triển trong hoạt động thể chất ở những người ăn thịt gà. Nó giúp bạn giữ bình tĩnh hơn và kích thích sự tự kiểm soát tâm trạng.

Rõ ràng thịt gà có nhiều món ăn ngon được chế biến từ thịt gà như thịt gà xé phay, thịt gà nướng, thịt gà quay, thịt gà luộc, thịt gà tần... Trong thịt gà chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khoẻ. Tuy nhiên, thực tế, có những người không nên ăn loại thịt giàu dinh dưỡng này. Bởi nếu ăn nhiều hoặc ăn thịt gà không đảm bảo vệ sinh sẽ đem lại những tác hại khôn lường cho sức khỏe của họ.

Thịt gà rất tốt cho cơ thể nhưng không phải ai cũng có thể ăn. Ảnh minh họa Người bị xơ gan ăn thịt gà bệnh càng nặng



Theo báo Phụ Nữ TP HCM, những người đang mắc bệnh xơ gan cần tránh một số loại thực phẩm có khả năng làm bệnh nặng hơn, điển hình là thịt gà. Do đây là loại thực phẩm có tính nóng nên sẽ trợ thấp nhiệt, làm cho chứng thấp nhiệt ở gan nặng thêm, tình trạng bệnh sẽ chuyển biến xấu.

Người có vấn đề về tiêu hóa ăn có thể bị khó tiêu

Ngay cả với người bình thường khi tiêu thụ thịt gà quá mức cũng đã khiến bộ máy tiêu hóa phải mất nhiều giờ để làm việc, vừa gây khó chịu cho cơ thể. Những người có vấn đề về tiêu hóa nên tránh ăn thịt gà vì chúng không có lợi về mặt tiêu hóa.

Người bị huyết áp cao, tim mạch

Trong 100 gram thịt gà có 23,3 gram protein; lipit và các khoáng chất khác như can xi, phốt pho, sắt. Ngoài ra, còn nhiều vitamin A, C, E khác rất có lợi cho sức khỏe. Nhưng trong da gà có nhiều mỡ, colesteron nên những người huyết áp cao, bệnh tim mạch không nên ăn nhiều thịt gà đặc biệt là da gà.

Những người sau mổ

Nhiều bác sĩ Tây y hiện vẫn khẳng định rằng, sau khi mổ vẫn có thể ăn thịt gà bởi ăn thịt gà ngứa hay không là do cơ địa của từng người. Song theo những kinh nghiệm của các người bệnh thì người sau mổ không nên ăn thịt gà vì sẽ bị ngứa da hoặc để lại sẹo. Lý do là vì thịt gà có tính nóng nên rất dễ gây ra hiện tượng sưng, mưng mủ vết thương khiến da lâu lành và dễ viêm nhiễm. Nhất là khi các vết thương hở nếu không được chăm sóc đúng cách có thể để lại những vết sẹo lồi với các kích cỡ khác nhau.

Những người bị thủy đậu

Khi bị bệnh thủy đậu, ngoài việc dùng thuốc để điều trị thì chế độ sinh hoạt, ăn uống cũng đóng vai trò hết sức phải chú ý. Theo đó người bị thủy đậu cần kiêng không nên ăn thịt gà, đặc biệt là da gà vì có thể gây ngứa ở những nốt thủy đậu và để lại sẹo sau khi khỏi bệnh.

Người bị sỏi thận

Khi bị bệnh sỏi thận, bạn cũng nên tránh xa hoặc kiêng ăn loại thịt thơm ngon này. Bởi đây là loại thực phẩm rất giàu protein nên sẽ khiến lượng oxalate trong nước tiểu tăng lên và hình thành các loại sỏi.

Những người bị sẹo lồi

Sẹo lồi luôn là nỗi ám ảnh của rất nhiều người bất kể nam hay nữ, già hay trẻ. Sẹo lồi để lại được hình thành do nhiều nguyên nhân trong đó có hai nguyên nhân chính là khi có vết thương bị hở tự thân cơ thể không thể khắc phục được hoặc do ăn uống không kiêng cữ. Các vết thương do mụn, do phẫu thuật nếu không được chăm sóc đúng cách có thể để lại những vết sẹo lồi với các kích cỡ khác nhau, kèm theo đó là màu vết sẹo thâm, sạm hơn so với màu da.