Bé gái 3 tuổi nghi bị xâm hại: Xây xát bên ngoài do tắm

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra bước đầu xác định, không có dấu hiệu cháu bé 3 tuổi bị xâm hại. Nhiều khả năng, cháu bé bị xây xát bên ngoài vùng kín trong quá trình người giúp việc tắm cho bé.

Trước đó, chị Nguyễn Thị A.T. (SN 1984, trú tại Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội) có đơn trình báo đến Công an phường Ngọc Lâm về việc con gái 3 tuổi đang theo học tại lớp mẫu giáo bé 2 (trường Mầm non X.L.G.L.) bị tổn thương vùng kín. Tiếp nhận trình báo của chị T., Công an phường Ngọc lâm đã phối hợp với Đội Điều tra tổng hợp - Công an quận Long Biên xác minh, làm rõ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an bước đầu làm rõ, chiều 21/3, bà Th., người giúp việc của gia đình chị T., đón cháu Đ.L.P. (con gái chị T., 3 tuổi 3 tháng) từ trường Mầm non X.L.G.L. rồi đưa đến trường dạy kỹ năng nói ở địa bàn phường Ngọc Thụy. Trong lúc cháu P. học, bà Th. ngồi đợi ở tầng 1 của trường và xem camera quay cảnh cháu học.

Đến 16h30 cùng ngày, bà Th. đưa cháu bé về nhà. Do cháu bé bị tiểu tiện ra quần, bà Th. đã thay quần cho cháu. Lúc này, thấy vùng kín của cháu P. chảy máu, bà Th. lấy giấy lau rồi tắm cho cháu. Sự việc trên bà Th. không báo lại cho bố mẹ cháu bé biết.

Tối cùng ngày 21/3, chị T. phát hiện con bị chảy máu ở vùng kín nên sáng hôm sau, gia đình đã tự đưa bé đi khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Kết quả khám xác định, cháu bé bị tổn thương bầm tím vùng âm hộ, vùng âm đạo máu chảy đỏ tươi.

Làm việc với cơ quan điều tra, 2 cô giáo trực tiếp trông nom, dạy cháu P. tại trường Mầm non X.L.G.L. đều khẳng định, trong khoảng thời gian ở trường ngày 21/3, cháu P. không có biểu hiện gì bất thường. Các cô không giao cháu bé cho bất kỳ ai trông coi. Khi bà Th. đến đón cháu bé, các cô giáo đã giao cháu và lúc đó, cháu bé hoàn toàn không có vấn đề gì.

Tiến hành lấy lời khai của giáo viên trường dạy kỹ năng nói nơi cháu bé học chiều 21/3 và trích xuất hình ảnh camera lớp học cơ quan điều tra xác định, cháu bé không có biểu hiện gì bất thường, không đi vệ sinh.

Về phần bé gái 3 tuổi, từ khi sinh ra bé chưa biết nói và gia đình cho biết bé bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh nên cơ quan điều tra không ghi được lời khai của cháu bé.

Cơ quan CSĐT đã đưa cháu bé đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương khám. Kết quả khám xác định: có tụ máu ở vị trí 7h gốc màng trinh kích thước 3x2mm. Không tìm thấy xác tinh trùng trên tiêu bản.

Theo lãnh đạo Công an quận Long Biên, cơ quan điều tra bước đầu xác định không có dấu hiệu cháu bé bị xâm hại. Nhiều khả năng, cháu bé bị xây xát bên ngoài vùng kín trong quá trình người giúp việc tắm cho bé vào chiều 21/3.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Tiến Nguyên